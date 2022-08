Rapor Pendidikan = Mutu Satuan Pendidikan?

Oleh: Eflina - Kepala SMAN 1 Pemali

SALAH satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada tahun 2021 adalah mengganti ujian nasional (UN) dengan asesmen nasional (AN). Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif, hasil belajar nonkognitif, dan kualitas lingkungan belajar guna memetakan mutu pendidikan di tanah air.

Hasil belajar kognitif mencakup literasi membaca dan numerasi yang diukur melalui asesmen kompetensi minimum (AKM). Hasil belajar nonkognitif mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila yang diukur melalui survei karakter. Adapun profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Sementara itu, kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan mencakup iklim keamanan, inklusivitas dan kebinekaan, serta proses pembelajaran. Kualitas lingkungan belajar diukur melalui survei lingkungan belajar.

Pelaksanaan AN pada November 2021 diikuti oleh seluruh sekolah baik jenjang dasar maupun menengah. AN melibatkan peserta didik, pendidik, dan kepala sekolah. Peserta didik yang mengikuti AN merupakan perwakilan peserta didik pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 melalui AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun pendidik dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar.

Hasil AN terinput secara sistem dalam basis data Kementerian untuk dianalisis. Selanjutnya, hasil analisis AN disebut sebagai rapor pendidikan yang terekam pada platform Rapor Pendidikan yang diluncurkan dalam Merdeka Belajar Episode ke-19 pada 1 April 2022 melalui kanal YouTube Kemendikbudristek.

Platform Rapor Pendidikan adalah sebuah platform digital yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi dan bisa diakses oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan menggunakan akun belajar.id pada laman https://raporpendidikan.kemendikbud.go.id/app. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mengakses rapor pendidikan dengan mengeklik tombol "lihat data publik".

Lalu, apakah Rapor Pendidikan = mutu satuan pendidikan? Pada komponen Rapor Pendidikan (indikator AN) terdapat nilai dan deskripsi capaian satuan pendidikan dengan rentang nilai yang sudah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut merefleksikan 8 standar nasional pendidikan dan mencakup dimensi yang berkaitan dengan input, proses dan output.

Dimensi input dikategorikan pada dimensi C Kompetensi Tenaga Pendidik. Dimensi proses dikategorikan pada dimensi D Kualitas Pembelajaran dan dimensi E Partisipasi Warga Sekolah.

Sementara itu, dimensi output dikategorikan pada dimensi A Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter. Hal ini memberi gambaran tingkat mutu di satuan pendidikan tersebut. Satuan pendidikan dapat memanfaatkan nilai-nilai ini untuk merencanakan pengembangan program sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Perencanaan ini selanjutnya disebut sebagai perencanaan berbasis data.

Terdapat tiga langkah dalam perencanaan berbasis data, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi masalah diambil dari indikator level-1 dimensi output yang capaiannya belum baik atau perlu peningkatan. Permasalahan pada indikator tersebut mengacu pada daftar indikator prioritas yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter (dimensi A), iklim keamanan sekolah dan iklim kebinekaan (dimensi D). Dari identifikasi tersebut, sekolah dapat memilih permasalahan yang ingin diintervensi.

Selanjutnya satuan pendidikan melakukan refleksi dengan mencari akar dari masalah yang ingin diintervensi, yaitu dengan mengidentifikasikan capaian nilai pada indikator level-2 dimensi ouput tersebut atau indikator dimensi lain yang berkaitan.

Setelah akar masalah ditemukan, satuan pendidikan dapat menyusun program solusi sebagai langkah benahi. Program-program ini tidak selalu membutuhkan biaya karena dapat dilakukan dengan mudah dan gratis melalui pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar.

Dengan tersusunnya perencanaan berbasis data, satuan pendidikan dapat menuangkannya dalam bentuk rencana kegiatan tahunan (RKT) maupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dengan demikian, diharapkan satuan pendidikan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu satuan pendidikan pada capaian aspek output sesuai dengan tujuan Pendidikan Merdeka Belajar. (*)