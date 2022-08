Bank Sumsel Babel Raih Golden Trophy pada 27th Infobank Awards

JAKARTA - Bank Sumsel Babel sejalan dengan visinya, yaitu menjadi bank terkemuka dengan kinerja unggul, kembali berhasil meraih penghargaan bergengsi pada 27th Infobank Awards tahun 2022, pada perhelatan bergengsi yang dihadiri oleh perbankan se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Bank Sumsel Babel meraih Golden Trophy atas kinerja Sangat Bagus selama 5 tahun berturut-turut dan meraih predikat Kinerja Sangat Bagus Kelompok KBMI 1 untuk bank se-Indonesia.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja Insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan kinerja terbaik dan juga atas dukungan dari Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung” kata Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, yang diwakili oleh Direktur Keuangan Bank Sumsel Babel, Samiluddin, yang hadir pada kegiatan tersebut didampingi Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan, M Taufan Yulistian, dan Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi, Ika Puspitasari.

Tidak hanya itu, pada gelaran yang diselenggarakan oleh Infobank sebelumnya, yaitu 19th Service Excellence Awards 2022, Bank Sumsel Babel juga meraih The Best Overall untuk Kategori BPD se-Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam meluncurkan produk-produk yang nyaman digunakan, seperti mobile banking Bank Sumsel Babel yang saat ini dapat melakukan top up Gopay di manapun berada. (Advertorial)