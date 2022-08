Harga Sayuran di Pasar Pangkalpinang Naik, Pedagang Akui Dampaknya Jadi Sepi Pembeli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menyusul naiknya harga komoditi bahan pangan, kini harga sayuran terpantau juga mengalami kenaikan seperti wortel, sawi, dan timun.

Pantauan Bangkapos.com Jumat (26/8/2022) di Pasar Pangkalpinang, harga wortel saat ini mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram, sedangkan untuk sawi Rp25.000 per kilogram, dan timun Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram.

Kenaikan harga beberapa komoditi sayuran ini diakui para pedagang sudah terjadi kurang lebih selama satu minggu.

"Sayuran yang naik cukup banyak saat ini memang wortel dari Rp14.000 hingga Rp15.000 menuadi Rp18.000 hingga Rp20.000 perkilogram, dan juga sawi dari Rp22.000 sekarang Rp25.000 perkilonya," ungkap Rahman pedang sayuran Toko Aji di Kawasan Pasar Ratu Tunggal Pangkalpinang kepada Bangkapos.com, Jumat (26/8/2022).

Imbas naiknya harga bahan pangan ini turut dikeluhkan oleh para pedagang, pasalnya saat ini daya beli masyarakat yang dirasakan turut terjadi penurunan drastis.

"Sekarang sepi yang beli, dari segi omzet juga biasanya kurang lebih kita dapat Rp3 juta lebih sehari, sekarang pagi sampe malem paling tembus Rp1,5 juta. Apalagi harga sawit, timah ini murah makin sepi, karena biasanya kita mengandalkan orang kampung yang belanja dalam jumlah banyak tetapi sekrang ini sepi," keluhnya.

Diakui Rahman, kenaikan harga sayuran kerap terjadi apabila cuaca memasuki musim hujan.

"Beberapa sayuran ini kita ambil di luar dan ada juga beberapa dari lokal, namun untuk harga sayur ini memang kerap naik saat musim hujan karena ada yang gagal panen, dan pengaruh lainnya," ucapnya.

Senada diakui oleh pedagang sayuran lainnya yang menyebut jika harga wortel memang ada kenaikan dari harga jual sebelumnya.

"Memang sekarang wortel naik, karena kita ambil modalnya juga naik. Jadi dulunya hanya dijual Rp14.000 hingga Rp15.000 sekarang karena modal tinggi perkilonya Rp20.000," ucap Mifta pedagang sayuran di Pangkalpinang.

Di tengah naiknya harga sayuran, namun ia juga menyebut untuk beberapa komoditi bumbu dapur yang saat ini sudah ada penurunan harga seperti cabai, bawang, dan tomat.

"Memang beberapa kaya wortel dan sawi naik saat ini, tetapi untuk cabe yang dulu mencapai diangka seratusan sekarang masih Rp80.000 sekilonya, dan tomat juga kemaren sempat Rp20.000 sekarang turun Rp15.000 sekilonya," kata Mifta.

Diakuinya di tengah harga bahan pangan yang tinggi saat ini daya beli masyarakat turut merosot dari biasanya.

"Pembeli sepi, tetapi tetap ada karena ini kebutuhan pokok, tapi memang yang belinya dalam jumlah yang sedikit dari biasnaaya," ungkap Mifta.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)