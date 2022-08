Wajah Anya Geraldine Mulai Mejeng di New York, Ternyata Ikut Acara Ini

BANGKAPOS.COM - Wajah cantik Anya Geraldine mulai dipajang dalam rangka promosi New York Fashion Week. Pemeran Arini dalam web series The Sexy Doctor is Mine ini akan tampil jadi salah satu model di acara tersebut.

Anya Geraldine akan menjadi satu di antara sederet artis yang menjadi talent Erigo, sebuah brand fashion yang akan tampil di New York Fashion Week.

Promosi pun mulai dilakukan brand tersebut, dan wajah Anya Geraldine mulai muncul di New York, Amerika Serikat.

Sang artis pun mengunggah foto tersebut di laman Instagram miliknya.

"Ok. come on. let's go!," tulis Anya Gerladine.

Billboard tersebut juga bertuliskan kembalinya Erigo ke New York.

"Erigo X Tokopedia is coming back to New York Fashion Week And Inviting,".

Dia akan berangkat bersama 11 talent lainnya yang telah dipilih oleh Erigo.

Beberapa di antara mereka yakni Raffi Ahmad, Refal Hady, Enzy Storia, Raline Shah, dan beberapa publik figure lainnya.

Sebelumnya, Anya Geraldine juga baru pulang dari New York bersama Pevita Pearce.