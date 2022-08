Belum Selesai Money Heist Korea, Sutradara Kim Hong Sun Garap Film Baru Tentang Kriminal

BANGKAPOS.COM - Coupang Play telah membagikan foto dari pembacaan naskah pertama drama baru sutradara Kim Hong Sun!

Sutradara Kim Hong Sun dari “ Voice ,” “The Guest,” dan “Money Heist: Korea – Joint Economic Area” akan kembali dengan “Chronicle of Crime” (terjemahan literal)!

Drama Coupang Play yang baru adalah film thriller kriminal tentang mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus masa lalu yang belum terpecahkan melalui kasus-kasus ganas saat ini.

“Chronicle of Crime” telah secara resmi mengkonfirmasi pemeran utama mereka dengan foto-foto dari pembacaan naskah pertama mereka, yang diadakan pada 23 Agustus.

Pemerannya termasuk Jang Keun Suk , Heo Sung Tae , Lee Elijah , Lee Sung Wook , Lee Seung Joon , Park Myung Hoon, Oh Yeon Ah , Lee Won Jong , dan banyak lagi.

Bintang global Jang Geun Suk yang telah aktif dalam film, drama, dan musik, akan berubah menjadi Goo Do Han, seorang pengacara dan detektif khusus pembunuhan.

Pada pembacaan tersebut, Jang Geun Suk menunjukkan sinkronisasi yang sangat baik dengan karakter yang hanya cukup sekuler dan cukup adil.

Heo Sung Tae, yang baru-baru ini muncul dalam proyek-proyek hit seperti “Squid Game,” “ Beyond Evil ,” dan “Hunt,” akan berperan sebagai Noh Sang Cheon, seorang pria yang terlahir sebagai penipu.

Dalam peran penjahat spesialnya, Heo Sung Tae akan menambahkan vulgar dan kekejaman pada karakternya untuk menggambarkan citra yang ditingkatkan dengan sempurna.

Lee Elijah telah menunjukkan spektrum aktingnya yang luas melalui peran dalam “ Fight For My Way ,” “ Miss Hammurabi ,” “ The Last Empress ,” dan “Chief of Staff,” dan sekarang akan memerankan reporter berdarah panas Cheon Na Yeon.

Karakternya selalu siap untuk bertempur dan akan menjadi citra yang belum pernah ditunjukkan Lee Elijah.

Nantikan untuk melihat sinergi seperti apa yang akan dimiliki aktor-aktor ini dengan sutradara terkenal Kim Hong Sun dan bagaimana film thriller kriminal yang menarik, menyegarkan, dan realistis ini terungkap.

"Chronicle of Crime" akan mulai syuting pada paruh kedua tahun ini. (*)