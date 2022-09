Nikmati Lezatnya Nasi Bakar Cumi Asin dan Nasi Mangut Pari Asap, Menu Baru di Hotel Santika Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hotel Santika Bangka terus menyajikan menu-menu makanan dan minuman dengan sensasi baru bagi tamu yang bekunjung.

Soal rasa, menu yang disajikan di Restoran Hotel Santika Bangka ini sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya perpaduan rempah-rempah yang khas dan diolah dengan kualitas bahan baku yang terjamin sudah menjadi ciri khas.

Di bulan September ini, Restoran Santika Hotel Bangka menyajikan tiga varian menu makanan dan minuman yang diracik dengan bumbu dan sensasi yang menggugah selera.

Pertama, nasi bakar cumi asin, menu yang jarang ditemukan di restoran ini disajikan dengan cita rasa pedas gurih yang pas.

Dibalut daun pisang dengan nasi yang dibakar yang langsung dicampur cumi asin dan sambel hijau dan lalapan, sangat pas dinikmati saat siang hari ataupun malam. Harga menu nasi bakar cumi asin hanya Rp60 ribu per porsi.

Kemudian, ada nasi mangut pari asap yang disajikan mengunakan bumbu mangut tradisional khas Jakarta dan perpaduan rempah khas, menghadirkan cita rasa gurih dengan aroma yang meresap. Menu Nasi Mangut Pariasap ini ditawarkan Rp50 ribu per porsi.

Selanjutnya, nasi timbel ayam Kalasan. Yakni menu ayam kalasan dengan lalapan beserta sambal terasi yang menjadi menu yang cocok bagi semua kalangan. Sajian nasi tumbel yang dibalut daun pisang ini, memliki aroma khas yang mengugah selera makan. Menu Nasi Tumbel Ayam Kalasan ini ditawarkan Rp50 ribu per porsi.

Smentara untuk menu minuman yang ditawarkan ada tiga varian. Yakni Wankaromens Rp30 ribu per gelas, Lecy Sprite Rp30 ribu per gelas, dan Teh Bunga Telang BTS Rp20 ribu per gelas.

Minuman yang disajikan dengan bahan-bahan alami yang menyegarkan ini sangat cocok untuk menemani menu makanan yang ada.

Chef Hotel Santika Bangka, Tondi, menuturkan, menu-menu makan dan minuman yang disajikan di restoran, selalu menawarkan sensasi cita rasa baru bagi tamu. Khsusnya, menu nasi bakar cumi asin dan nasi mangut asap yang jarang ditemukan di restoran hotel.

"Untuk menu kita memang konsiten setiap bulannya cari yang berbeda dan sensasi baru, yang tentunya bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan berkualitas dan kaya akan rempah," kata Tondi, Jumat (2/9/2022).

Tak hanya itu, di bulan September ini pihak hotek juga menyediakan promo Promo Weekend dan Promo Junior Swip dengan free makana.

Nah, bagi kamu yang ingin mencicipi menu baru di bulan September ini, bisa datang langsung ke hotel Santika Bangka atau bisa juga take away ke nomor +6282289416100. (Bangkapos.com/Sela Agustika)