Stan Kecamatan Mendo Barat Diserbu Pembeli, Udang Galah Labuh Air Pandan Laris Manis

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Stan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Mendo Barat mengandalkan produk udang galah dari Desa Labuh Air Pandan untuk dijual di Pasar Tani yang digelar di halaman Kantor Bupati Bangka, Jumat (02/09/2022).

Selain itu juga menjual telur ayam kampung, ikan lele, air madu dan berbagai jenis sayuran.

Chandra, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Mendo Barat mengatakan produk andalan yang dipasarkan BPP Mendo Barat, yakni udang galah dari hasil tangkapan di sungai Desa Labuh Air Pandan.

"Alhamdulillah produk udang galah ini habis diserbu pembeli, bahkan banyak pegawai yang tidak kebagian dan memesan untuk Jumat depan. Tadi kita hanya membawa 5 kg dijual dengan harga Rp140.000 per kg," kata Chandra.

Baca juga: Cegah Pelajar Terjerumus Narkoba, Sat Resnarkoba Polres Bangka Sosialisasi Bahaya Narkoba ke Sekolah

Baca juga: Pemkot Pangkalpinang Ajukan Kelurahan Tuatunu Indah Jadi Desa Wisata

Dilanjutkannya, ukuran udang galah yang dijual antara isi 8-15 ekor per 1 kg.

"Kita memang tidak berani mengambil banyak khawatir tidak laku dan banyak sisanya, tapi saat ini memang sedang tidak musim udang galah sehingga stoknya juga sedikit, sehingga hanya membawa 5 kg saja, Alhamdulillah semuanya habis terjual," ungkap Chandra.

Stan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Mendo Barat mengandalkan produk udang galah dari Desa Labuh Air Pandan untuk dijual di Pasar Tani yang digelar di halaman Kantor Bupati Bangka, Jumat (02/09/2022). (Bangkapos.com/Edwardi)

Sedangkan, untuk produk sayuran banyak berasal dari Desa Kemuja.

"Untuk telur ayam kampung dijual Rp2.700 per butir dari peternak ayam Desa Air Duren, ada juga lele hidup Rp25.000 per kg, untuk sayuran ada kucai, kecipir, kacang panjang, kencur, kencang harus, pucuk ubi, tomat, timun rata-rata kita jual Rp5.000 per bungkus atau ikat," jelas Chandra.

Diakuinya semua produk yang dijual ini diambil langsung dari para petani binaan petugas PPL dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Mendo Barat.

"Untuk sentra produk tanaman holtikultura ini ada di Desa Kemuja, Desa Zed, Desa Petaling Banjar dan lainnya," katanya.

Baca juga: Nestapa Jurnalis Bangka Pos El Tjandring Melawan Kanker (Part I)

Baca juga: Cegah Terjadinya Kebocoran Data, Rudianto Tjen Sebut Komisi I DPR RI Gerak Cepat Rampungkan RUU PDP

Diungkapkannya untuk pemasaran produk hasil pertanian dari Kecamatan Mendo Barat ini memang di sana sudah ada pedagang pengepul besarnya yang siap menampung hasil produk para petani.

"Jadi pedagang pengepul besar ini selanjutnya mendistribusikan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Pangkalpinang, Sungailiat dan lainnya, sehingga para petani juga merasa terbantu dengan adanya pengepul ini," kata Chandra.

(Bangkapos.com/Edwardi)