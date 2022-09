Anggota DPR RI Ini Desak Kompensasi Kenaikan Harga BBM Segera Digelontorkan dan Tepat Sasaran

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai berlaku sejak diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

Tiga jenis BBM yang harganya naik yakni pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Meredam kenaikan harga BBM ini, pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dalam tiga jenis bantuan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, menyoroti soal kompensasi dari kenaikan BBM tersebut mesti tepat sasaran.

"Yang harus dipastikan, ketika harga BBM naik, program pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tidak menurun, ada program kompensasi. Kita berharap program yang dicanangkan itu segera dilaksanakan, dan betul-betul tepat sasaran," kata Bambang saat dihubungi Bangkapos.com, Sabtu (3/9/2022).

Pria yang kerap disapa BPJ tersebut menegaskan, penting sekali bantuan sosial menyasar kepada masyarakat yang semestinya.

"Naik ini (harga) BBM, sementara subsidi yang diberikan kepada mereka jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini kan cara merngubah subsidi saja. Tadi subsidi langsung ke BBM, sekarang diberikan kepada masyarakat yang kira-kira tidak mampu," jelasnya.

Dia menyebut, Komisi VII DPR RI akan meminta penjelasan secara detil mengenai alasan kenaikan harga BBM.

"Kalau memang sudah diputuskan begini, kita kembalikan lagi ke pemerintah. Tentu kami akan bertanya kepada Menteri ESDM, tentang pengambilan keputusan, kan harus dijelaskan ke kami. Pemerintah ini seolah terjebak dengan situasi. Kita berusaha memahami, tetapi harus dijelaskan ke kita sehingga kami bisa menjelaskan ke masyarakat," kata BPJ. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)