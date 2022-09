Dampak Kenaikan BBM Bakal Melemahkan Daya Beli Masyarakat, Sektor Pangan Paling Terpukul  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Kini, harga BBM jenis pertalite pada kisaran Rp10.000 per liter, jenis solar Rp 6.800 per liter dan pertamax Rp14.500 per liter.

Kebijakan ini diperkirakan akan memicu kenaikan harga barang-barang lainnya. Bahkan akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Bangka Belitung (UBB), Devi Valeriani menyebut dampak kenaikan BBM ini akan menyebabkan daya beli masyarakat melemah.

Padahal kata Devi, saat ini masyarakat sedang dalam pemulihan ekonomi atau masa pertumbuhan pasca pandemi Covid-19.

"Dengan adanya kenaikan harga BBM ini paling tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat, yang tadinya pendapatan digunakan untuk membelikan BBM sekian liter sekarang tidak lagi cukup artinya daya beli masyarakat akan melemah," kata Devi kepada Bangkapos.com, Senin (5/9/2022).

Menurutnya, kenaikan harga BBM ini juga akan mempengaruhi bahan-bahan pokok hingga jasa lainnya. "Karena yang kita tau bahan bakar minyak itu digunakan untuk oprasional sehari-hari, sumber transportasi kita. Selain itu sektor yang paling terpukul dengan kenaikan BBM ini adalah pangan karena tidak semua kebutuhan pokok kita ada di Bangka Belitung, beberapa masih dari daerah lain," kata Devi.

"Pemenuhan kebutuhan dari daerah lain itu membutuhkan transportasi untuk distribusi barangnya, dan berujung dengan kenaikan harga jual, " tambahnya.

Strategi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat termasuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau bansos kata Devi hanya bersifat sementara.

"Saya kira ini seperti strategis yang diberikan oleh pemerintah BBM dinaikan BLT diberikan, tapi saya pikir itu bersifat sementara untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat pasca kenaikan BBM ini," katanya.

Kemudian lanjut Devi, Bank Indonesia (BI) hingga melakukan penyesuaian suku bunga untuk mengimbangi perkembangan dari harga-harga yang naik termasuk BBM.

"Jadi kalau tidak dilakukan penyesuaian suku bunga mungkin banyak sektor yang akan tedampak, dengan kenaikan suku bunga oleh BI ini diharapkan mampu memberi stimulus untuk sektor tertentu," katanya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)