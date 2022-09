Harga BBM Naik, SPBU Sepi Pengerit, Pengencer Kesulitan Jual Pertalite    

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Bangka Barat (Babar) mulai sepi pembeli, tak terkecuali di SPBU di Kecamatan Parittiga, Bangka Barat.

Pantauan Bangkapos.com, pada Senin (5/9/2022) di SPBU Jalan Kimjung, Desa Puput, Kecamatan Parittiga terpatau lengang biasanya di SPBU itu sangat ramai oleh kendaraan para pengerit.

Sebelumnya, antrean panjang hingga ratusan meter kerap menghiasi badan jalan di jalan tersebut. Setelah ada penertiban oleh Polsek setempat dan kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah SPBU itu sepi.

Nanda petugas nozel SPBU 24.33378 membenarkan, hari ini sepi lantaran harga BBM naik. Harga Pertalite saat ini Rp10.000 sebelumnya Rp7.650 per liter.

Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. "Agak sepi bang karena harga BBM semua naik. Sebelum lumayan lha," kata dia, Senin (5/9/2022).

Saat kondisi bahan bakar minyak mulai merangkak naik, pendagang eceran pun mulai kesulitan untuk menjual minyak kepada pelanggan. Terlebih lagi di SPBU sulit untuk mendapatkan minyak lantaran diberikan jatah setiap orang 25 liter.

"Sulit menjualnya karena harga naik. Kami jual Pertalite Rp12.000 perliternya sebelumnya Rp10.000. Pertamax tidak ambil karena mahal, kami juga dibatasi 25 liter satu orang ambil di SPBU ini lha," kata Sumiati, Warga Kecamatan Jebus. (Bangkapos.com/Yuranda)