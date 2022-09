HMPS KPI IAIN SAS Bangka Belitung Gelar Sharing and Asking Mahasiswa Baru

HMPS KPI FDKI IAIN SAS Bangka Belitung saat mengadakan acara "Sharing and Asking With Maba KPI", Selasa (6/9/2022).

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sukses mengadakan acara "Sharing and Asking With Maba KPI", Selasa (6/9/2022).

Acara di gelar dalam rangka menyambut mahasiswa/i baru di program studi KPI sekaligus memperkenalkan struktural yang ada di dalam program studi KPI itu sendiri.

Edwinsyah selaku Ketua Umum HMPS KPI turut menyampaikan prospek kerja yang nantinya akan di dapatkan jika sudah lulus dari program studi ini.

"Teman-teman harus bangga dengan apa yang sudah didapatkan pada hari ini, teman-teman juga harus bangga bisa masuk di Prodi KPI ini, karena di prodi ini, kita tidak hanya membahas tentang komunikasi, tapi juga sekaligus penyiaran. Jadi bisa diibaratkan kita adalah prodi dengan dua jurusan" jelas Edwinsyah.

"Teman-teman tidak usah merasa tertekan barangkali teman-teman ada yang awalnya memilih prodi lain, namun yang di dapatkan malah prodi ini.

Kalaupun teman-teman merasa tersesat, maka kalian tersesat di jalan yang benar" Ujar Edwin.

Kurnia Saputra selaku Wakil Ketua Umum Sharing and Asking with Calon mahasiswa baru dibekali beberapa hal penting terkait perkuliahan di HMPS KPI.

Hal-hal penting tersebut meliputi proses registrasi, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan pengecekan Kartu Hasil Studi (KHS) yang harus dimengerti oleh calon mahasiswa.

Cara-cara komunikasi yang baik juga disampaikan kepada calon mahasiswa agar interaksi antara dosen dengan mahasiswa berjalan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain inti kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi perihal kampus, akademik, organisasi, dan Beasiswa.