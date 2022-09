Imbas Harga BBM Naik, Harga Bumbu Dapur di Pasar Tradisional Muntok pun Ikut Melambung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga bumbu dapur jenis cabai di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), mulai merangkak naik.

Kenaikan harga komoditi ini dampak dari harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Pantauan Bangkapos.com, di Pasar Tradisional Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada Selasa (6/9/2022) pagi. Cabai merah besar saat ini Rp90 ribu perkilogram sebelum Rp60 ribu per kg.

Sementara itu, harga cabai kecil lokal menyentuh Rp90 ribu per kg, sebelumnya sekitar Rp85 per kg. Sedangkan untuk cabai kecil luar, saat ini Rp70 ribu perkg, yang sebelumnya Rp60 ribu per Kg.

"Kenaikan bahan dapur ini sangat berpengaruh dari kenaikan BBM. Lantaran ongkos pengiriman naik. Kenaikan ini juga diumumkan tiga hari sebelum BBM naik," kata Joni (54) pedagang di Pasar Tradisional Muntok, Selasa (6/9/2022).

Selain cabai, harga bawang merah pun ikut naik. Sebelumnya harga bawang merah perkilogram Rp20 ribu kini naik hingga Rp32 ribu. Sementara itu, harga bawang putih stabil di harga Rp22 ribu per Kg.

Hal yang sama dirasakan oleh, Safri (49) pedagang lain mengatakan, kenaikan harga cabai bertahap naik. Saat ini harga cabai kecil Rp95 ribu per Kg, sebelumnya Rp85 ribu per Kg.

"Harga cabai besar juga sama Rp95 per Kg sebelumnya Rp85 per Kg. Kenaikan ini sama naik turun. Kenaikan ini berdasarkan kualitas. Kualitas beda harga beda, kenaikan ini juga berpengaruh BBM naik, karena ongkos kirimnya," kata Safri.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari distributor harga bumbu dapur ini akan ada kenaikan lagi, lantaran faktor transportasi lantaran harga BBM ini naik. (Bangkapos.com/Yuranda)