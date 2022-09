Imbas Kenaikan BBM Mulai Terasa, Akademisi Sebut Sektor Pangan Paling Terpukul, Ini Sarannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai terasa di sektor pangan, khususnya kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren peningkatan.

Meskipun terpantau belum naik signifikan, sejumlah kebutuhan pokok ikutan terkerek naik setelah pemerintah resmi menaikkan BBM) bersubsidi dan nonsubsidi.

Kini, BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp 10.000 per liter, kemudian jenis solar naik menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter.

Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Bangka Belitung (UBB), Devi Valeriani menyebut sektor yang memang paling terpukul dengan kenaikan BBM ini adalah pangan atau kebutuhan pokok sehari-hari.

"Karena BBM sebagai komponen operasional distribusi barang-barang tersebut, karena tidak semua kebutuhan pokok kita ada di Bangka Belitung, beberapa masih dari daerah lain. Pemenuhan kebutuhan dari daerah lain itu membutuhkan transportasi untuk distribusi barangnya, dan berujung dengan kenaikan harga jual," jelas Devi kepada Bangkapos.com, Selasa (6/9/2022).

Bahkan kata Devi, dampak kenaikan BBM ini akan menyebabkan daya beli masyarakat melemah.

Padahal menurutnya, saat ini masyarakat sedang dalam pemulihan ekonomi atau masa pertumbuhan pasca pandemi Covid-19.

"Dengan adanya kenaikan harga BBM ini paling tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat, karena anggaran yang disiapkan untuk membeli bahan pokok sudah terkadang oleh BBM tadi, yang biasanya isi Rp10 ribu cukup kini harus menambah lagi," ungkap Devi.

Ia menyarankan, pemerintah daerah harus menyiapkan bantuan tidak terduga untuk meringankan biaya transportasi.

"Pemerintah daerah khususnya harus punya strategi, seperti akan memberikan bantuan dengan menggunakan anggaran tak terduga untuk membantu biaya transportasi bagi komoditas pangan yang memiliki harga tinggi pemicu inflasi," jelasnya.

Strategi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat termasuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau bansos kata Devi hanya bersifat sementara.

"Saya kira ini seperti strategis yang diberikan oleh pemerintah BBM dinaikan BLT diberikan, tapi saya pikir itu bersifat sementara untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat pasca kenaikan BBM ini," ungkap Devi.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)