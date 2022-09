Inez Kristanti Bongkar 5 Kesalahan Orangtua soal Edukasi Seksual ke Anak, Simak Apa Saja?

BANGKAPOS.COM - Bagi sejumlah orangtua, pendidikan seks memang dipandang sebelah mata.

Banyak yang menganggap dengan mengajarkan hal-hal berbau seksual maka mengarahkan anak untuk melakukan hal tersebut.

Padahal, edukasi soal seks menjadi salah satu hal yang penting diberikan sejak dini.

Dikutip dari Journal of The American Academy of Pediatrics, baik anak-anak maupun remaja perlu menerima pendidikan yang akurat tentang seksualitas.

Hal ini diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Jangan sampai anak telanjur mendapatkan informasi yang kurang tepat seputar seks dari sumber yang tidak dapat dipercaya, misalnya teman sebaya atau internet.

Berikut ini 5 hal yang sering menjadi kebiasaan yang salah soal parenting seks, sebagaimana dilansir dari Instagram psikolog klinis Inez Kristanti, Senin (5/9/2022).

1. Menyebut penis dengan kata burung.

Yang satu ini memang begitu sering ditemuka di masyarakat.

Tak hanya ke anak, kata "burung" pun sepertinya lumrah disebut kata pengganti bagi penis.