Sikapi Kebijakan Kenaikan BBM, Molen: Supaya Tidak Kolaps

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah harga bahan bakar minyak atau BBM resmi naik. Kenaikan BBM sendiri sudah mulai berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) kemarin pukul 14.30 WIB.

Dimana terdapat tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan, mulai dari Pertalite semula dibanderol Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Menanggapi kebijakan tersebut Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, pemerintah pusat sendiri telah memiliki pertimbangan yang matang sebelum menaikan harga BBM. Menurutnya, langkah menaikan BBM supaya negara tidak kolaps atau bangkrut dari sektor ekonomi.

"Di pusat lagi berjuang juga bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar bisa tegak, bisa berjalan sebagaimana mestinya dan jangan sampai kolaps," kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (6/9/2022).

Maulan Aklil yang biasa disapa Molen ini menyebut, saat ini pemerintah pusat memang sedang berjuang untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan perekonomian negara.

Oleh karena itu, ia menekankan agar masyarakat paham dengan kebijakan kenaikan BBM yang diambil pemerintah pusat.

Hal itu juga untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat banyak. Dimana selama ini pemberian subsidi BBM belum efektif. Dimana dalam penerapannya kerap kali di lapangan acap kali disalah gunakan oleh kalangan yang memiliki ekonomi yang cukup mumpuni.

"Kita turut prihatin kondisi ini, namun kita yakin dan percaya bahwa pemerintah pusat juga sama-sama berjuang seperti kita (Di daerah)," terang Molen.

Lebih jauh Politikus PDI-P ini mengaku, memahami betul kondisi masyarakat saat ini. Sebagian besar masyarakat memang mengalami dampak dengan kenaikan BBM dengan kondisi ekonomi pasca Covid-19 saat ini.

Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat ini dengan menaikkan harga BBM yang dibarengi rencana pemberian subsidi.