Harga BBM Bersubsidi Naik, Harga TBS Kelapa Sawit Stabil Pendapatan Petani Menurun

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, perkembangan harga TBS kelapa sawit petani mandiri di perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Bangka saat ini masih stabil di kisaran paling rendah Rp1.680 hingga paling tinggi Rp2.000 per kg TBS kelapa sawit.

Hal ini berdasarkan rilis harga TBS petani mandiri di PKS yang dikeluarkan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Selasa 6 September 2022.

"Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, untuk harga TBS kelapa sawit petani mandiri di PKS cenderung stabil di kisaran hampir Rp2.000 per kg TBS, namun akibat dampak kenaikan BBM ini pendapatan petani kelapa sawit mandiri menjadi lebih menurun karena adanya kenaikan biaya angkut TBS dari kebun ke pabrik kelapa sawit," kata Jamaludin, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka.

Diungkapkannya, harga TBS kelapa sawit di tingkat petani petani mandiri saat ini baru di kisaran Rp1.500 hingga Rp1.600 per kg TBS kelapa sawit.

Sedangkan biaya angkut TBS dari ke kebun ke PKS sebelumnya Rp240 per kg dan dengan kenaikan BBM saat ini biaya angkut menjadi Rp270 per kg TBS.

"Harga TBS ini cenderung stabil sekitar satu bulan terakhir ini, namun buaya angkut naik sehingga pendapatan petani juga menurun untuk menutupi kenaikan biaya angkut TBS ini, meskipun saat ini pemerintah sudah memperpanjang kebijakan penghapusan pungutan ekspor (PE) hingga 30 Oktober 2022 nanti, namun harga TBS kelapa sawit belum terdongkrak di angka Rp2.500 hingga Rp3.000 per kg TBS," ujar Tipek, sapaan akrab Jamaludin di Sungailiat, Rabu (7/9/2022).

Diakuinya dengan harga TBS kelapa sawit yang belum naik hingga di angka Rp2.500 hingga Rp3.000 per kg TBS, maka para petani kelapa sawit mandiri masih mengalami kerugian dan belum bisa membeli pupuk nonsubsidi untuk merawat kebun kelapa sawitnya.

"Dengan harga TBS saat ini para petani kelapa sawit mandiri saat ini hanya bertahan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dan belum bisa membeli pupuk nonsubsidi untuk memupuk kebunnya," imbuhnya.

Diungkapkannya, saat ini di berbagai pertemuan dengan para petani selalu membicarakan dan mencari pupuk alternatif yang efektif, efisien, terukur dan terjangkau harganya.

"Kalau harga pupuk nonsubsidi saat masih terlalu tinggi, seperti pupuk urea Rp600.000 per karung 50 kg, pupuk KCL Rp900.000 per karung, pupuk NPK Rp1 jutaan per karung. Dengan harga pupuk nonsubsidi yang tinggi ini tidak bisa dijangkau petani bila harga TBS masih di bawah Rp2.500 per kg," jelasnya.

Dilanjutkannya, apabila para petani kelapa sawit mandiri pada tahun 2022 ini tidak mampu merawat kebunnya, maka diprediksi tahun depan produksi TBS kelapa sawit petani mandiri bakal mengalami penurunan, karena pohon kelapa sawit sakit atau stres, sehingga akan mengalami hambatan untuk berbuah.

"Kami berharap kebijakan DMO dan DPO juga segera dihapus pemerintah supaya harga TBS kelapa sawit di tingkat petani mandiri kembali terdongkrak naik di angka Rp2.500 hingga Rp3.000 per kg TBS," harapnya.

