Kenaikan Harga BBM Pengaruhi Komoditas Lain, Harga Cabai di Bangka Kian Meroket

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022) lalu. Tak sampai sepekan sejak kebijakan itu diterapkan, harga berbagai komoditas di Bangka Belitung mulai bergerak naik.

Lonjakan harga paling signifikan terjadi pada komoditas cabai, baik rawit maupun merah. Harga komoditas satu ini memang dikenal tidak stabil, di mana fluktuasi harganya sangat bergerak cepat. Namun kenaikan harga BBM makin memengaruhi harganya hingga menjadi meroket.

Pantauan Bangka Pos, Selasa (6/9/2022) kemarin di Pasar Pagi dan Pasar Air Itam Pangkalpinang, harga cabai rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp20 ribu per kg. Cabai merah panjang naik dari Rp60 ribu menjadi Rp88 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit melambung dari harga Rp70 ribu menjadi Rp98 ribu per kg.

Sementara beberapa komoditi lainnya seperti bawang merah, bawang putih, wortel, tomat dan lainnya terpantau masih stabil. Begitu juga dengan komoditas perikanan terpantau masih relatif stabil.

Tidak hanya di Kota Pangkalpinang, kenaikan harga cabai juga terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Di Pasar Tradisional Muntok, Bangka Barat, harga cabai merah besar menembus Rp90 ribu per kg dari Rp60 ribu per kg.

Begitu juga harga cabai rawit lokal sudah menyentuh Rp90 ribu per kg, sebelumnya hanya sekitar Rp85 per kg. Sedangkan cabai rawit luar saat ini Rp70 ribu per kg, yang sebelumnya Rp60 ribu/kg.

Selain cabai harga bawang merah pun ikut naik. Sebelumnya harga bawang merah Rp20 ribu per kg, kini naik hingga Rp32 ribu per kg. Sementara itu, harga bawang putih stabil di harga Rp22 per kg. Tidak berbeda dengan di Kabupaten Bangka Tengah, harga cabai juga terpantau mulai bergerak naik.

Di Pasar Rakyat Koba, harga cabai rawit dari Rp60 ribu per kg, naik menjadi Rp68 ribu-Rp70 ribu per kg. Sedangkan cabai keriting merah dari Rp80 ribu per kg sebelumnya kenaikan BBM, menjadi Rp100 ribu per kg.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas lain, seperti bawang dan minyak goreng. Namun kenaikannya tidak terlau siginifikan hanya di kisaran Rp2 ribu per kilogram. Sejumlah pedagang yang ditemui menyebutkan faktor penyebab naiknya harga cabai saat ini karena imbas naiknya harga BBM yang menyebabkan ongkos operasional, khususnya biaya angkut menjadi ikutnaik.

"Kalau harga cabai naik sudah dua hari, terhitung kemarin (Senin, red). Kita tidak tahu pasti penyebabnya, mungkin ongkos angkut naik karena BBM naik, karena cabai ini datangnya dari Palembang," ungkap Baril pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang kepada Bangka Pos, Selasa (6/9/2022).