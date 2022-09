Tren Belanja Online Beri Angin Segar bagi Jasa Pengiriman, Per Tahun Meningkat hingga 30 Persen

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Berkembangnya transaksi jual beli secara online, ikut memberikan angin segar bagi jasa pengiriman paket atau ekspedisi.

Apalagi pascapandemi ini, toko online dan jasa pengiriman meningkat diiringi perkembangan teknologi.

Peningkatan dari sektor pengiriman ini diakui oleh Branch Manager JNE Pangkalpinang, Asbullah.

Kata Asbullah, bisnis JNE saat ini didorong oleh faktor pergeseran dan perkembangan e-commerce yang begitu cepat, pertumbuhan UMKM dan perubahan daya beli masyarakat dari offline ke online.

"Terkait perkembangan tren belanja online dan perkembangan e-commerce yang begitu signifikan setiap tahunnya, peningkatan kiriman JNE kami harapkan dapat terus konsisten tumbuh sekitar 20-30 persen, baik kiriman inbound dan outbound PGK. Untuk target tersebut, diharapkan dapat terjaga di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," tutur Asbullah kepada Bangkapos.com, Rabu (7/9/2022).

Selain tren yang ada saat ini adalah basis pengiriman barang yang langsung ke konsumen atau masyarakat (C to C) yang meningkat, apabila dibandingkan dengan kiriman dari (B to B) dan (B to C).

"Bisnis jasa layanan kurir tetap optimis karena industri logistik ini akan terus tumbuh. Faktor yang menunjang bisnis ini di antaranya, seiring dengan perkembangan e-commerce yang begitu cepat dan pertumbuhan UMKM, maka kebutuhan akan pengiriman barang ikut merasakan peningkatan yang signifikan," jelasnya.

Asbullah mengemukakan, rata-rata pengiriman paket kiriman ke luar Kota Pangkalpinang didominasi oleh kiriman oleh-oleh khas Kota Pangkalpinang, seperti kemplang, kerupuk, empek-empek dan otak-otak.

JNE, imbuhnya, akan terus mengembangkan berbagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan pengiriman customer sekarang. Antara lain meningkatkan kualitas produk layanan atau fasilitas seperti COD, e-payment atau cashless, Fulfilment Center (Logistik UMKM), JTR (JNE Trucking) dan sebagainya.

"Selain itu, dengan bertambahnya jumlah kiriman JNE yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan pengiriman oleh masyarakat karena terkait dengan tren belanja online, berdampak pula terhadap para pelaku e-commerce atau UMKM," kata Asbullah.

"Oleh karena itu, dukungan pun JNE berikan dengan menggelar program-program, seperti promo diskon ongkir, cashback dan sebagainya sehingga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk berbelanja online lalu meningkatkan penjualan para UMKM," imbuhnya.

Senda dengan JNE Pangkalpinang, perusahaan ekspedisi Anteraja di Kota Pangkalpinang juga mengakui ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Peningkatan terlihat jelas. Dari awal mula buka staging atau drop point awalnya hanya 3 staging, sekarang bertambah menjadi 7 staging," kata Staging Store Asistant (SSA) Anteraja Bangka, Endang.

Menurutnya, sehari bisa 2.500 paket yang masuk Bangka melalui ekspedisi Anteraja.

"Persentase tidak bisa dipastikan. Tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan pengetahuan masyarakat. Setiap ekspedisi pasti mengalami peningkatan, walaupun belum signifikan," tuturnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)