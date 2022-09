Big Mouth dan Little Women Menyapu Peringkat Drama dan Aktor Paling Buzzworthy Minggu Ini

BANGKAPOS.COM - Drama Korea dari MBC “Big Mouth” dan tvN “Little Women” menyapu semua posisi teratas pada peringkat minggu ini untuk drama dan aktor paling menarik!

Untuk pertama kalinya sejak pemutaran perdana pada bulan Juli, "Big Mouth" naik ke No 1 di daftar mingguan Good Data Corporation dari drama yang menghasilkan buzz paling banyak.

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Tidak hanya "Big Mouth" menduduki puncak daftar drama paling menarik, tetapi bintang-bintangnya juga mendominasi daftar anggota pemeran drama yang paling menarik, mengklaim tiga dari empat tempat teratas minggu ini.

Lee Jong Suk mengambil No 1 untuk minggu ini, diikuti oleh Yoona Girls 'Generation di No 3 dan Yang Hyung Wook di No 4.

Sementara itu, "Little Women" tvN memasuki peringkat drama di No. 2 di minggu pertama penayangannya, sementara bintang-bintangnya mengklaim tiga dari enam tempat teratas dalam daftar aktor paling menarik: Kim Go Eun masuk di No. 2 , Nam Ji Hyun di No. 5, dan Chu Ja Hyun di No. 6.

KBS 2TV “Gold Mask” naik ke No. 3 dalam daftar drama minggu ini (dengan bintang Gong Da Im dan Lee Hyun Jin masing-masing naik ke No. 7 dan No. 8 di daftar aktor), dan KBS 2TV “It's Beautiful Now ” tetap kuat di No. 4.

" Poong, The Joseon Psychiatrist " dari tvN naik ke No. 5 dalam daftar drama, sementara bintang Kim Min Jae melesat ke No. 9 dalam daftar aktor yang paling menarik perhatian.

Terakhir, bintang “ If You Wish Upon Me ” Ji Chang Wook melengkapi 10 besar dalam daftar aktor, sementara acara tersebut juga naik ke No 10 dalam daftar drama minggu ini.

10 drama teratas yang paling banyak menghasilkan buzz di minggu pertama bulan September adalah sebagai berikut:

MBC “Big Mouth” tvN “Little Women” KBS2 “Gold Mask” KBS2 “It’s Beautiful Now” tvN “Poong, The Joseon Psychiatrist” JTBC “The Good Detective 2” tvN “Adamas” KBS1 “Bravo, My Life” SBS “Today’s Webtoon” KBS2 “If You Wish Upon Me”

