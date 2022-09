Cicipi Es Jeruk Kunci Minuman Khas Babel, Rasanya Asam Segar Bikin Kening Luhut Panjaitan Mengkerut

BANGKAPOS.COM -- Event Development Ministerial Meeting (DMM) G20 yang berlangsung dari 7-9 September 2022 yang berlangsung di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini telah memberikan kebanggaan bagi daerah yang dijuluki Negeri Laskar Pelangi ini.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Kabupaten Belitung pada perhelatan bertaraf internasional ini.

Selain ratusan delegasi dari 22 negara, hadir pula Menteri Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hadir di tengah acara G20 sejak Rabu (7/9/2022) kemarin.

Mereka ini mengikuti sejumlah agenda yang telah dibuat dalam G20 dari Development Ministerial Meeting Side Event-Seminar on The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap hingga Gala Dinner G20 Development Ministerial Meeting Side Event di hotel Sheraton Belitung.

Ketika datang ke Belitung pada Rabu (7/9/2022), sejumlah menteri dan delegasi dari luar negeri disambut sejumlah tarian tradisional hingga makanan khas di Bangka Belitung.

Mereka juga disuguhi minuman segar khas Bangka Belitung seperti es jeruk kunci.

Tak terkecuali Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang disuguhi minuman es jeruk kunci saat tiba di Belitung.

Kening Luhut terlihat mengkerut ketika es jeruk yang dingin masuk ke dalam mulutnya.

"Oh ya, apa bedanya dengan jeruk yang lain," tanya Luhut ke Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin.

Kemudian disampaikan Ridwan minuman tersebut merupakan buah jeruk kunci yang khas dari Bangka Belitung.