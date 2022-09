Harga BBM Bersubsidi Naik, Tarif Angkot Sungailiat Naik Jadi Rp7.000 per Orang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter juga berdampak langsung bagi para sopir angkutan kota (angkot) Kota Sungailiat dan sekitarnya yang terpaksa menaikkan tarif angkot dari Rp5.000 per orang menjadi Rp7.000 per orang.

Sopir angkot trayek Pasar Kite Sungailiat-Paritpadang, Muhammad mengatakan, tarif angkot pasca kenaikan harga BBM terpaksa dinaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per orang.

"Tarif angkot juga terpaksa naik karena sembako juga naik, sedangkan jumlah penumpang sekarang ini juga sepi, untuk sementara naik jadi Rp7.000 per orang," kata Muhamad, warga Kelurahan Paritpadang Sungailiat, Kamis (8/9/2022).

Diungkapkannya, dengan pendapatan yang semakin kurang, jika tarif angkot tidak dinaikkan maka akan selalu mengalami kerugian, sebab untuk beli BBM saja kesulitan.

"Penghasilan sopir angkot saat ini paling banyak satu hari itu dapat Rp50.000, sedangkan harga BBM naik, maka bisa nombok terus akhirnya kita bila tidak dinaikkan," imbuhnya.

Sementara itu Syamsiar, sopir angkot warga Penyamun Kecamatan Pemali mengaku pasrah dengan kenaikan BBM ini, selaku rakyat biasa hanya bisa berharap pemerintah bisa membantu masyarakat dalam bentuk subsidi lainnya di saat kondisi ekonomi yang masih sulit dan belum pulih saat ini.

"Kita berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik, khususnya bagi nasib para sopir angkot ini, apakah melalui subdisi atau bantuan BLT, bansos dan lainnya. Kalau kita hanya mengharap penghasilan dari jumlah penumpang, harap maklumlah kondisi saat ini," imbuhnya.

Diharapkannya, kondisi ekonomi yang sulit saat ini bisa membuka mata hati pemerintah soal mendesaknya kucuran bantuan bagi sopir angkot yang sangat terpukul kebijakan kebaikan BBM ini.

"Kita sudah mendengar, katanya ada bantuan subsidi transportasi dari pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, tapi hingga kini belum ada wujudnya, yang ada juga sering salah sasaran di lapangannya," tukasnya.

(Bangkapos.com/Edwardi)