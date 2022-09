Hari Kedua G20 di Belitung Bahas Penerbangan, Pj Gubernur: Inflasi Tinggi Karena Harga Tiket Pesawat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung masuk pada hari kedua pelaksanaanya, pada hari ini, Kamis (8/9/2022)

Pada hari kedua ini, dilakukan Development Ministerial Meeting Side Event - Policy Support for the Development of Aerospace Industry (Session 1) di ruang Tanjungpandan, BW Suite Hotel, Tanjung Pandan, Belitung.

Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, mengatakan Aerospace ini merupakan industri penerbangan asal Korea Selatan.

"Aero industri penerbangan, saya sampaikan kalau provinsi kepulauan kita ini dari sisi kebutuhan jelas kebutuhan memerlukan mobilitas, berbasis kebutuhannya jelas. Kedua, kontribusi paling besar inflasi di kita tiket pesawat perlu mengendalikan dengan cara menyuburkan industri peruhubangan dalam hal ini udara," kata Ridwan kepada Bangkapos.com, Kamis (8/9/2022) di sela aktivitasnya.

Menurutnya, pembahasan ini untuk mendorong agar industri penerbangan dalam negeri tumbuh, sehingga baik dilakukan pembahasan berkaitan dengan penerbangan.

"Saya ingat tadi ada Airbus, Boeing, semangat G20 ini semangat kerjasama, mereka mendorong agar lebih maju, supaya industri kita maju bisa berbagi peran. Misalnya sekarang dibangun di Eropa jauh dari pasarnya kalau di kita pasarnya besar," lanjutnya.

Dia menambahkan, kerjasama dibutuhkan antara Indonesia dengan negara lainya, sehingga dapat memberikan solusi dalam hal industri penerbangan.

"Kalau semua bangun di Eropa jauh dari pasar, pasar kita besar bekerjasama solusi win-win solusi, untuk sumber daya, penguasan teknologi sejak zaman Habibi kita punya SDM-nya sehingga dapat berkotribusi," katanya.

Luhut Puji Belitung

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (Tribunnews.com/Irwan Rismawan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam kegiatan Networking Dinner Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Sheraton Resort Belitung, Rabu (7/9/2022) malam.