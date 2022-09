Tiket Pesawat Mahal Picu Tingginya Inflasi di Bangka Belitung, Perlu Suburkan Industri Penerbangan

Pesawat Citilink saat parkir di apron Bandara HAS Hanandjoeddin

BANGKAPOS.COM -- Pada hari kedua, event Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Kamis (8/9/2022) membahas mengenai Development Ministerial Meeting Side Event - Policy Support for the Development of Aerospace Industry (Session 1) di ruang Tanjungpandan, BW Suite Hotel, Tanjung Pandan, Belitung.

Menurut Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, Aerospace ini merupakan industri penerbangan asal Korea Selatan.

"Aero industri penerbangan, saya sampaikan kalau provinsi kepulauan kita ini dari sisi kebutuhan jelas kebutuhan memerlukan mobilitas, berbasis kebutuhannya jelas. Kedua, kontribusi paling besar inflasi di kita tiket pesawat perlu mengendalikan dengan cara menyuburkan industri perhubungan dalam hal ini udara," ungkap Ridwan kepada Bangkapos.com, Kamis (8/9/2022) di sela aktivitasnya.

Menurutnya, pembahasan ini untuk mendorong agar industri penerbangan dalam negeri tumbuh, sehingga baik dilakukan pembahasan berkaitan dengan penerbangan.

"Saya ingat tadi ada Airbus, Boeing, semangat G20 ini semangat kerjasama, mereka mendorong agar lebih maju, supaya industri kita maju bisa berbagi peran. Misalnya sekarang dibangun di Eropa jauh dari pasarnya kalau di kita pasarnya besar," lanjutnya.

Dia menambahkan, kerjasama dibutuhkan antara Indonesia dengan negara lainya, sehingga dapat memberikan solusi dalam hal industri penerbangan.

"Kalau semua bangun di Eropa jauh dari pasar, pasar kita besar bekerjasama solusi win-win solusi, untuk sumber daya, penguasan teknologi sejak zaman Habibi kita punya SDM-nya sehingga dapat berkontribusi," katanya.

Terjadi Peningkatan Penerbangan

Dampak event DMM G20 di Belitung bukan hanya kepada infrastruktur saja, namun ekonomi industri penerbangan mengalami peningkatan.

Hal ini terlihat dari frekuensi penerbangan di Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan, Belitung selama tiga hari belakang meningkat drastis.