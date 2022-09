10 Selebriti Korea yang Akan Wajib Militer Tahun Ini, Ada Kai EXO hingga Song Kang

BANGKAPOS.COM - Terkadang salah satu hal terburuk yang bisa terjadi pada seorang penggemar adalah melihat aktor atau artis favorit mereka mendaftar wajib militer.

Dan salah satu hal terbaik yang bisa terjadi adalah jika seorang aktor atau artis yang mereka cintai telah menyelesaikan wajib militernya.

Sayangnya, untuk selebritis ini, mereka akan mendaftar di militer pada akhir tahun ini.

Kita harus mengucapkan selamat tinggal, tapi jangan khawatir, mereka akan kembali lebih cepat dari yang Anda kira!

Song Kang

Song Kang (@songkang_b)

Song Kang lahir pada 23 April 1994, dan setelah debut pada tahun 2017 dalam serial “ The Liar and His Lover ”, ia menjadi salah satu aktor paling populer di industri ini.

Setelah naik ke ketenaran melalui beberapa seri termasuk "Love Alarm" dan "Sweet Home", Song siap menjalani waktunya di militer.

Banyak yang jelas akan merindukan melihatnya di layar kecil!

Nam Joo Hyuk

Bok Joo ( Lee Sung Kyung ) di Joon Young ( Nam Joo Hyuk ) di drakor Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (dok.Viu)

Rasanya seperti Nam Joo Hyuk telah ada untuk sementara waktu, dan itu mungkin karena dia telah berada di begitu banyak proyek penting.