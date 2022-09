Emak-emak Serbu Stan Bulog Pasar Tani, Minyak Goreng yang Naik Rp1.000/Liter

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Para pegawai Pemkab Bangka khususnya ibu-ibu (emak-emak) ramai menyerbu stan Bulog untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok pada kegiatan Pasar Tani di halaman Kantor Bupati Bangka, Jumat (9/9/2022).

Apalagi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, di pasar tradisional dan toko-toko beberapa kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng mengalami kenaikan.

Sementara itu harga beras dan gula yang dijual stan Bulog masih berlaku harga lama, hanya minyak goreng saja yang mengalami kenaikan.

"Bulog Cabang Bangka menjual beras premium Rp11.000 per kg, beras medium Rp9.000 per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, sedangkan minyak goreng dijual Rp14.500 per liter. Untuk beras dan gula harga tetap sama meskipun BBM sudah naik, hanya minyak goreng yang naik dari sebelumnya Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter jadi ada kenaikan Rp1.000," kata Andi, pegawai Bulog Kantor Cabang (Kancab) Bangka.

Diungkapkannya untuk stok beras premium yang dibawa sebanyak 600 kg, beras medium 400 kg, gula pasir 200 kg dan minyak goreng 6 dus.

"Alhamdulillah sangat tinggi antusias para pegawai membelinya, terutama minyak goreng hampir habis dan beras medium sekitar 300 lebih kg terjual, dua produk ini paling banyak diminati," ujar Andi.

Sementara itu Nina, pegawai Pemkab Bangka mengaku senang dengan adanya Pasar Tani ini, terutama adanya stan Bulog yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok.

"Untuk harga beras dan gula memang belum naik, cuma minyak goreng saja yang naik Rp1.000 dibandingkan harga minggu lalu, kalau di toko infonya beras dan gula sudah naik seiring naiknya harga BBM bersubsidi," ujarnya.

(Bangkapos.com/Edwardi)