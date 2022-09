Kelakuan Anya Geraldine Bakal Terungkap Jika Kamu Bekerja Sama dengannya, Ternyata Hal Ini

Potret Anya Geraldine bermain dengan ular Sanca yang diduga adalah bagian dari project serial terbarunya The Sexy Doctor Is Mine

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine ternyata seorang komedian, benarkah? Jika beruntung anda bisa mendapati sosok Anya Geraldine yang berbeda loh.

Hal itu diungkapkan Anya Geraldine di Insta Story miliknya.

Ia merepost sebuah postingan sebuah akun di Media Sosial.

"if we over worked togetger, you know i'm a comedian in real life," tertulis di postingan tersebut.

Jika di artikan dalam Bahasa Indonesia, Anya Geraldine hendak mengungkapkan "jika kita bekerja bersama-sama, kamu tahu aku seorang komedian di kehidupan nyata,".

Anya Geraldine termasuk artis yang terkenal di media sosial.

Pengikutnya di Instagram mencapai 10 Juta akun.

Postingan Anya Geraldine di media sosial terutama Instagram pun kerap ditunggu-tunggu para followers-nya.

Anya Geraldine memiliki nama lengkap Nur Amalina Hayati.

Potret Anya Geraldine saat liburan (instagram/anyageraldine)

Ia lahir di Jakarta pada 15 Desember 1995.

