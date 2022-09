Inilah 7 Rekomendasi Film dan Serial Tentang Kerajaan Inggris, Ada Kisah Ratu Elizabeth II

Cuplikan series The Crown yang tayang di Netflix

BANGKAPOS.COM - Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada Kamis (8/9).

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung Buckingham Palace melalui media sosial.

Di masa hidupnya, kisah tentang Ratu Elizabeth II dan seputar kerajaan Inggris sudah banyak di filmkan maupun dijadikan series.

Kehidupan dalam kerajaan memang mempunyai daya tarik tersendiri untuk ditonton oleh penggemar film.

Berikut ini merupakan tujuh rekomendasi film tentang Kerajaan Inggris yang dapat bisa ditonton di Netflix.

1. The Other Boleyn Girl (2008)

The Other Boleyn Girl diadaptasi dari novel berjudul sama karya Philippa Gregory.

Film bertema aksi dan sejarah ini mengikuti kehidupan rumah tangga dari Raja Henry VIII pada saat pemerintahan Inggris sedang berkuasa

Masalah muncul ketika istri Raja Henry VIII tidak dapat memberikannya anak laki-laki pewaris takhta.

Situasi tersebut membuat sang istri melakukan tindak kriminal yang menghancurkan tatanan kerajaan.