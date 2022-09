Peringati Hari Pencegahan Bunuh Diri Se-Dunia, DWP IAIN SAS Bangka Belitung Adakan Talk Show

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dalam rangka Memperingati Hari Pencegahan Bunuh Dini Se-Dunia yang diperingati Setiap 10 September Dharma Wanita Persatuan (DWP) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diinisiasi oleh bidang sosial budaya melakukan talkshow dengan Tema "Say No to Suicide" dalam upaya pencegahan bunuh diri Se-Dunia", bertempat di Aula Sekolah SMKN 1 Pangkalpinang, Sabtu (10/9/2022).

Dalam sambutannya, Ketua DWP IAIN SAS Babel, Nyonya Arnila Irawan, S.Ag menyampaikan Terima kasih dan apresiasi atas partisipasi siswa siswi SMKN 1 Pangkalpinang dan Ucapan terima kasih kepada pihak SMKN 1 Pangkalpinang sehingga acara talkshow ini bisa terselenggara dan insyaallah berjalan dengan lancar, ucapnya.

Alasan DWP mengambil tema ini karena masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dan tentunya banyak sekali problem yang ada seperti masalah fisik, bulli, perundungan, kekerasan dalam keluarga, ekonomi dan juga mungkin masalah percintaan.

Arnila mungkin banyak juga masalah yang lain oleh karena itu melalui talkshow ini diharapkan agar anak-anak bisa mengetahui, memahami, bahkan mungkin bisa mwngeksekusi masalah mereka sendiri dengan solusi yang tepat sehingga tidak terjadi tindakan yang membahayakan dirinya/ bunuh diri, karena hal ini sangat dilarang dalam agama, Imbuhnya.

Harapan dari kegiatan ini agar anak-anak SMK tetap semangat dalam belajar, terus mengembangkan kreatifitasnya dan semangat dalam menjalani kurikulum merdeka belajarnya.

Di akhir sambutannya agar anak SMK ada yang akan menjadi mahasiswa IAIN SAS Babel, dan berharap agar silaturahmi ini tetap berlanjut di masa yang akan datang.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri 50 peserta yang berasal dari pengurus OSIS dan dihadiri oleh ibu Chandra Arnida, M. Pd, selaku Wakil humas SMKN 1 Pangkalpinang.

Narasumber yang memberikan materi ini yaitu Dosen Prodi Psikologi Chitra Fraghini, M. Psi., Psikolog dan Pebri Yanasari, M. A selaku Dosen IAIN SAS Bangka Belitung. (Advertorial)