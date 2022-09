Song Hye Kyo dan Han So Hee Bakal Main Bareng, Bakal Ada Kisah Janda Cantik dan Pelakor?

BANGKAPOS.COM, KOREA - Song Hye Kyo dan Han So Hee mungkin akan membintangi drama baru bersama!

Pada tanggal 29 Agustus, Sports Kyunghyang melaporkan bahwa kedua aktris tersebut akan membintangi film thriller misteri baru sutradara Lee Eung Bok “The Price of Confession” (judul literal).

Menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari agensi Han So Hee, 9ato Entertainment berbagi, “Han So Hee telah menerima tawaran untuk membintangi 'The Price of Confession,' dan dia secara positif meninjau tawaran tersebut."

Sebuah sumber dari agensi Song Hye Kyo, UAA berkomentar, “'The Price of Confession' adalah salah satu proyek yang sedang dia pertimbangkan [tawarannya]."

“The Price of Confession” menggambarkan kronik berdarah dua wanita di sekitar kasus pembunuhan.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Lee Eung Bok dari proyek-proyek hit termasuk “Sweet Home,” “ Jirisan ,” dan “Mr. Sunshine,” dan itu akan ditulis oleh Kwon Jong Kwan dari “Sad Movie” dan “ Proof of Innocence .”

Song Hye Kyo sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai guru seni Ahn Yoon Soo.

Dia memimpikan kebahagiaan kecil dalam hidup, tetapi dia tersapu dalam insiden tak terduga, menyebabkan hidupnya berubah total.

Terlepas dari rintangan yang dia hadapi, Ahn Yoon Soo tidak menyerah dan mempertahankan tekad yang kuat.

Song Hye Kyo sebelumnya membintangi " Descendants of the Sun " karya sutradara Lee Eung Bok .

Han So Hee sedang dalam pembicaraan untuk mengambil peran sebagai wanita misterius Mo Eun yang identitasnya tidak diketahui.

Karena kecenderungan antisosialnya, semua orang takut padanya, tapi dia mengulurkan tangan kepada Yoon Soo, membuka dunia baru.

Nantikan pembaruan lebih lanjut tentang drama ini!

