Prestasi Pengentasan Kemiskinan di Babel

Oleh: Ani Pertiwi, S.Si. - Statistisi BPS Kota Pangkalpinang

ADA hal menarik terkait perkembangan persentase angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan Babel mencatat rekor terendah se-Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2022 di Negeri Serumpun Sebalai ini hanya 4,45 persen.

Dibanding angka kemiskinan nasional (9,54 persen), rendahnya persentase kemiskinan di Babel patut diapresiasi dan menjadi prestasi tersendiri. Bahkan angka ini lebih kecil 0,12 poin dibanding angka kemiskinan Bali dan lebih kecil 0,24 poin jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Apalagi jika dibandingkan dengan provinsi yang menempati tiga urutan tertinggi persentase penduduk miskin yakni Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang angka kemiskinannya di atas 20 persen.

Garis Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan terdiri atas dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.

Garis kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa miskin tidaknya seseorang tergantung pada lokasi di mana dia berada, karena ukuran untuk menetapkan miskin atau tidak tergantung dari garis kemiskinan di masing-masing wilayah.

Faktor utama yang sangat memengaruhi tinggi rendahnya garis kemiskinan adalah harga-harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa antarwilayah berbeda-beda karena dalam hal ini belum semua wilayah mampu memenuhi kebutuhan penduduknya secara mandiri, tetapi masih mengandalkan pasokan kebutuhan dari wilayah lain.

Secara nasional, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp505.469. Angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2021 yakni sebesar Rp486.168. Provinsi dengan garis kemiskinan terendah yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp399.755. Adapun Babel merupakan provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi secara nasional yakni sebesar Rp801.437/kapita/bulan. Tentu saja hal ini mengundang tanya, bagaimana sebenarnya keadaan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung, garis kemiskinannya tertinggi di Indonesia tetapi persentase penduduknya terendah nasional?