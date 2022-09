Drama Korea Ini Pecahkan Rekor, Para Pemain Squid Game Besar Di Emmy Awards 2022

BANGKAPOS.COM - Drama Korea "Squid Game" telah membuat sejarah sekali lagi!

Emmy Awards 2022 berlangsung pada 12 September (waktu setempat) di Los Angeles, California dengan bintang “Squid Game” Lee Jung Jae , Jung Ho Yeon, Park Hae Soo, Oh Young Soo, dan sutradara Hwang Dong Hyuk yang hadir.

Lee Jung Jae menjadi aktor Asia pertama yang memenangkan Outstanding Lead Actor in a Drama Series untuk perannya sebagai Gi Hun dalam “Squid Game.” Termasuk nominasi lainnya.

Setelah berterima kasih kepada Akademi Televisi, Netflix, Hwang Dong Hyuk, dan tim “Squid Game”, Lee Jung Jae berkata dalam bahasa Korea,

“Untuk semua orang yang menonton dari Korea, teman-teman, keluarga, dan penggemar tersayang, saya ingin berbagi kegembiraan ini dengan Anda. Terima kasih."

Hwang Dong Hyuk memenangkan Outstanding Directing for a Drama Series, menang melawan sutradara “Ozark,” “Severance,” “Succession,” dan “Yellowjackets.”

Ini adalah kemenangan pertama dalam kategori ini untuk drama non-bahasa Inggris.

Sutradara mengatakan dalam pidatonya, “Orang-orang terus mengatakan kepada saya bahwa saya membuat sejarah, tetapi saya tidak berpikir saya membuat sejarah sendiri karena Andalah yang membuka pintu untuk 'Squid Game,' mengundang kami ke sini malam ini di Emmy. .

Saya harus mengatakan kita semua membuat sejarah bersama.

Saya sangat berharap 'Squid Game' tidak akan menjadi serial non-Inggris terakhir yang hadir di Emmy, dan saya juga berharap ini juga bukan Emmy terakhir saya. Saya akan kembali dengan Musim 2.”

“Squid Game” juga dinominasikan untuk beberapa kategori lainnya termasuk Outstanding Drama Series, Hwang Dong Hyuk untuk Outstanding Writing for a Drama Series, Jung Ho Yeon untuk Outstanding Supporting Actress in a Drama Series, dan Park Hae Soo dan Oh Young Soo untuk Outstanding Supporting Pemeran dalam Serial Drama.

Selamat untuk Lee Jung Jae dan Hwang Dong Hyuk!

(*)