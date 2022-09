Pastikan Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Akui Adanya Penerapan Pembatasan Pengisian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus memastikan proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran, dan aman sampai ke masyarakat.

Mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 900/ 0279 /IV tentang pengaturan Pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (Pertalite) di lembaga penyalur bahan bakar minyak wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengimpletasikan aturan pembatasan dalam penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.

Pemberlakuan pembatasan pengisian BBM ini berlaku untuk kendaraan roda empat yakni maksimal plat hitam Rp250.000 per hari, roda empat plat kuning (mobil penumpang) Rp300.000 per hari, dan roda dua Rp50.000 per hari.

Tidak hanya itu pihak Pertamina juga menerapkan kepada SPBU untuk pencatatan setiap pembelian BBM subsidi.

"Untuk pembelian BBM subsidi memang dilakukan pencatatan dan pendataan di setiap pembelian, hal ini untuk mengetahui sudah berapa kali konsumen mengisi BBM subsidi agar tidak terjadi secara berulang dan mencegah penimbunan. Hal ini juga agar penyaluran BBM ke masyarakat tepat sasaran dan berjalan dengan baik," ungkap Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Haris Yanuanza kepada Bangkapos.com, Rabu (13/9/2022).

Ia mengatakan, Pertamina saat ini mencatat konsumsi BBM jenis Pertalite untuk wilayah Bangka Belitung pada Bulan Agustus meningkat sebesar 8 persen dari konsumsi bulan Juli 2022.

Dengan rata-rata konsumsi harian Mencapai 1.100 KL per hari.

Ia menyarankan agar masyarakat membeli BBM di outlet resmi Pertamina (SPBU dan Pertashop) yang terjamin kualitas dan keamanannya, serta tidak melakukan pengisian berulang dan menimbun.

"Tindakan tegas terhadap penimbun, industri maupun perseorangan yang menyelewengkan BBM bersubsidi, telah diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar," jelas Haris.

Menurut Haris, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengapresiasi serta mendukung penuh langkah Polda Bangka Belitung dalam mengungkap oknum penyalahgunaan BBM bersubsidi, sehingga BBM subsidi dapat dipergunakan semestinya oleh masyarakat yang berhak.

"Mari sama-sama kita bijak dalam pengunaan BBM ini agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak," ajaknya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)