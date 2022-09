Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Oleh: Ledy Roma Asmara Santi, S.Pd. - Guru SMPN 4 Tanjungpandan

KORUPSI menjadi salah satu pekerjaan rumah paling krusial yang dihadapi negara Indonesia hingga saat ini, mulai dari korupsi kecil-kecilan di tingkat desa hingga korupsi bernilai triliunan rupiah di tingkat nasional. Sayangnya, setiap pergantian pemimpin di level daerah hingga nasional, selalu saja ditemukan kasus-kasus korupsi bahkan dengan pelaku yang berbeda. Seolah-olah, ketika terpilih pemimpin baru, muncul pula pelaku kejahatan korupsi yang baru.

Maka, tidak mengherankan apabila bagi sebagian masyarakat, korupsi itu seperti budaya yang sudah mengakar kuat. Di Bangka Belitung misalnya, belakangan kejati setempat melakukan pemeriksaan hingga ke pimpinan DPRD sebagai lanjutan dari kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi. Ini hanya salah satu dari banyak rentetan kasus dugaan korupsi selama periode era reformasi.

Pada tahun 2021, organisasi non-pemerintah Transparency International merilis hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Survei tersebut memperlihatkan IPK Indonesia sebesar 38 poin atau hanya naik 1 poin dari capaian sebelumnya dan masih jauh dari rata-rata global yaitu 43. Raihan tersebut menempatkan IPK Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara.

Memang, pada laporan tersebut diuraikan bahwa pemerintah pada dasarnya sudah berusaha untuk menekan atau meminimalisasi praktik korupsi melalui pendekatan sistem. Misalnya saja pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan seluruh BUMN mempunyai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan sertifikasi ISO 37001. Selain itu, lembaga negara seperti Kejaksaan Agung juga turut memperlihatkan taringnya dengan mengupas banyak kasus besar. Namun, bukan berarti upaya-upaya tersebut cukup untuk menanggulangi masalah korupsi.

IPK Indonesia pada tahun 2021 kembali memberikan gambaran kepada kita bahwa pada dasarnya upaya menuntaskan persoalan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, dalam rangka menyikapi fenomena tersebut diperlukan suatu upaya yang holistik dalam pemberantasan korupsi, baik dari segi aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan negara sampai ke pendidikan formal di sekolah untuk menanamkan kesadaran dan "habit" antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan di sekolah merupakan wahana proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang berkat model pendidikan yang terukur. Di samping itu, harus diakui bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah mempunyai sumber daya dengan seperangkat knowledge yang lebih memadai. Perlu dipahami bahwa pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis peserta didik karena pola pendidikan yang sistematik akan membuat peserta didik mampu mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi.

Implementasi

Beberapa negara pun telah melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah. Hong Kong misalnya, telah melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak 1974 dan kini telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Pada 1974, Hong Kong masuk dalam kategori salah satu negara yang sangat korup. Saking mendarah dagingnya korupsi di Hong Kong sampai muncul istilah "from the womb to tomb".

Namun, saat ini Hong Kong adalah salah satu negara di Asia dengan IPK yang sangat tinggi. Pada 2021, IPK Hong Kong masih menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Belajar dari Hong Kong, maka sangat tepat bagi Indonesia untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah.