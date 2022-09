Sinergisitas = Sukses ANBK

Oleh: Ibid Sudiarno - Guru dan Proktor UPTD SDN 3 Riau Silip

BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 (1) disebutkan "evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Mengacu kepada landasan di atas, saat ini pemerintah melalui Kemdikbudristek melakukan evaluasi atau asesmen pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pendidikan dasar hingga menengah. Tepatnya pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) pada tiap satuan pendidikan. AN adalah evaluasi yang dilakukan Kemdikbudristek untuk melakukan pemetaan mutu sistem pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Evaluasi yang dilakukan tersebut tujuannya untuk pencapaian standar nasional pendidikan sebagaimana tertuang pada Pasal 58 (2) UU Sisdiknas.

AN tidak memiliki konsekuensi pada peserta didik karena bukanlah penilaian terhadap peserta didik, guru, atau kepala sekolah secara individu, tetapi pada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Instrumen yang digunakan dalam asesmen tersebut terdiri atas asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

AKM menjadi instrumen yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) peserta didik. Sementara itu, survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter peserta didik. Adapun survei lingkungan belajar dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah yang akan mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan.

Di tiap satuan pendidikan, AN akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VII, dan XI yang dipilih secara acak. Jumlah peserta sebanyak 45 peserta didik SMP/SMA sederajat dan 30 peserta didik SD/sederajat. AN untuk jenjang SMA/sederajat pada tahun ini telah dilaksanakan pada akhir Agustus dan minggu pertama September. Sementara itu, AN untuk tingkat SMP/sederajat akan dilaksanakan pada minggu ke-3 hingga minggu ke-4 September. Adapun untuk jenjang SD/sederajat akan dilaksanakan pada minggu ke-4 Oktober hingga minggu pertama November.

Bercermin dari pelaksanaan AN tahun 2021, masih terdapat beberapa persoalan yang menjadi kendala dan hambatan. Sebagai proktor, penulis berharap pelaksanaan AN tahun 2022 minim kendala. Adapun permasalahan yang menjadi kendala di antaranya adalah sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang tidak memadai sehingga ada beberapa sekolah yang pelaksanaannya menumpang di sekolah lain, masih ada beberapa sekolah yang jaringan internet di sekolahnya tidak stabil, bahkan tidak ada jaringan internet hingga mati lampu yang menyebabkan sinyal internet menjadi ikut lemah.

Dari segi pelaksanaan, kendala yang sering terjadi adanya peserta didik yang sudah mutasi dan keluar dari sekolah, tetapi masih terdata sebagai peserta utama. Selanjutnya jaringan dan server ANBK yang lemah, peserta didik sekolah dasar yang belum begitu mahir mengoperasikan laptop.

Untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan ANBK, pada 6-8 September 2022, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka melakukan bimbingan teknis kepada proktor se-Kabupaten Bangka. Pelaksanaan tersebut merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka agar proktor menjadi mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya saat pelaksanaan ANBK.

Proktor adalah petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengoperasikan sistem aplikasi AN pada komputer proktor selama tes berlangsung sehingga dapat menyediakan soal-soal tampil di komputer klien. Proktor merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan ANBK di satuan pendidikan. Proktor mempunyai tugas yang tidak bisa dipandang remeh karena tugas proktor begitu banyak. Tugas proktor dibagi menjadi tiga, sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan.

Dengan kompleksnya tugas proktor maka perlu adanya perhatian khusus kepada proktor agar dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Jauh sebelum pelaksanaan ANBK, proktor telah berkutat pada web Bioan dan web ANBK. Proktor menentukan status pelaksanaan, menentukan moda pelaksanaan, melakukan penarikan biodata peserta, mendaftarkan komputer proktor, mengatur sesi hingga mencetak kartu login dan daftar hadir.

Ketika pelaksanaan, tugas proktor melakukan aktivasi peserta cadangan ketika peserta utama ada yang tidak hadir, mengunggah daftar hadir dan berkas lainnya, hingga melihat rekap upload jawaban peserta didik. Pada saat pelaksanaan ANBK selesai, tugas proktor berikutnya membuat laporan laporan pelaksanaan ANBK.

Memang, proktor bukanlah satu-satunya petugas yang bertugas saat ANBK, tetapi proktor juga dibantu oleh teknisi yang bertanggung jawab membangun, menginstalasi, dan mempersiapkan jaringan komputer selama AN berlangsung. Pada saat ANBK berlangsung juga ada pengawas yang merupakan pendidik diberikan tugas mengawasi ruangan selama pelaksanaan AN berlangsung.

Pelaksanaan ANBK di tingkat sekolah dasar akan dilakukan pada akhir Oktober. Di tengah keterbatasan waktu yang ada, hendaknya satuan pendidikan mempersiapkan diri dan yang paling penting mempersiapkan peserta didik agar mereka bisa melaksanakan AN dengan lancar, dapat mengoperasikan komputer/laptop dengan baik. Karena peserta didik adalah salah satu ujung tombak penentu rapor pendidikan satuan pendidikan. Penulis yang juga sebagai proktor tentunya harus mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan ANBK berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penulis juga mengimbau kepada seluruh proktor ANBK sekolah dasar untuk tetap semangat menjalankan tugasnya, mengoptimalkan segala fasilitas yang ada di sekolah dan semoga dapat menjalankan tugasnya hingga selesai ANBK. Hasil akhir yang dicapai rapor pendidikan satuan pendidikan kita akan menjadi lebih baik. Sukses untuk ANBK tahun 2022! (*)