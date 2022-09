Gali Informasi dan Minat Siswa, SMA Santo Yosep Pangkalpinang Gandeng 30 Universitas Pada Edufair

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- SMA Santo Yosep Pangkalpinang gelar Edufair 2022 bertemakan "Get Your Best Seat in The Future Wit Us" yang berlangsung di halaman sekolah, mulai Jumat hingga Sabtu, (16-17 /9/ 2022).

Kegiatan Edufair 2022 merupakan agenda tahunan ini digelar sebagai bentuk untuk memberikan edukasi dan informasi kepada para siswa/siswi.

Edufair 2022 ini diikuti langsung sebanyak 30 perwakilan universitas di Indonesia yang turut serta berpartisipasi untuk memberikan informasi serta menyampaikan program dari masing-masing universitas.

Kepala Sekolah SMA Santo Yosep Pangkalpinang, Frans mengungkapkan kegiatan Edufair 2022 merupakan pameran pendidikan yang bermula dari bimbingan konseling untuk mengajak siswa mengembangkan karir lebih tinggi setelah lulus sekolah menegah atas dalam menggali informasi dan menentukan karirnya ke jenjang lebih lanjut.

"Jadi pada kegiatan Edufair ini kita undang beberapa Universitas yang punya program dan potensi luar biasa serta disini juga turur dibimbing guru BK agar siswa/siswi ini bisa berproses mengali informasi dalam menentukan karirnya kedepan," ungkap Frans, Jumat (16/9/2022).

Ia berharap melalui kegiatan Edufair 2022 ini para siswa bisa menyesuaikan minat dan bakatnya di bidang masing-masong melalui jalur-jalur yang telah diterapkan oleh masing-masing Universitas terkait.

"Edufair ini merupakan agenda tahunan, namun kemaren waktu pandemi tidak diselengarakan. Semoga kedepannya bisa terus berjalan dan lebih banyak lagi universitas yang dapat bergabung, serta kedepannya juga perguruan tinggi bisa ikut beegabung," jelasnya.

Kacabdin Wilayah I Dinas Pendidikan Pangkalpinang, Syamsul Bahri mengapresiasi langkah SMA Santo Yosep dalam memberilan edukasi dan memberikan dampak positif terhadap minat anak-anak untuk melanjuktan jenjang pendidikan.

"Kegiatan Edufair ini snagat baik, dan dari cabang wilayah I dinas pendindikan sangat merespon positif, karena sejatinya anak-anak bisa menentukan minat/bakatnya, bukan mengikuti teman-temannya untuk melanjutkan pendidikan," ungkap Syamsul.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menintergrasikan kegiatan ini, mengingat sangat efektif bagi siswa sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan pendidikan.

"Kegiatan ini sangat positif, semoga kedepan bisa dikemas lebih Tematik lagi, seperti tertata pengemasan jurusan sehingga siswa/siswi ini tau mau kemana yang mereka tuju," ucap Syamsul.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)