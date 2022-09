11 Tahun Jadi Istri Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti Ngaku Serasa Tak Punya Suami: Bingung

Ririn Dwi Aryanti di podcast Alvin in Love

BANGKAPOS.COM- Sudah 11 tahun berumah tangga dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti justru akui merasa seperti tak punya suami atau pasangan hidup.

Kisruh rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi tengah hangat menjadi perbincangan publik belakangan ini.

Betapa tidak, bertahun-tahun menjalin kehidupan sebagai suami istri Ririn Dwi Ariyanti membongkar pengakuan yang mengejutkan.

Menikah dengan Aldi Bragi hingga menyentuh angka tahun ke 11, bagi Ririn Dwi Ariyanti ternyata tak ada apa-apanya.

Pasalnya dia mengaku tak pernah merasakan yang namanya memiliki pasangan.

Hal itu disampaikannya di Alvin In Love yang tayang di YouTube Cumi-cumi.

"Oke berumah tangga, memiliki anak, membesarkan anak tapi aku nggak merasakan ada yang lebih penting lagi kita berpasangan," ujar Ririn Dwi Ariyanti.

Ririn Dwi Ariyanti menegaskan dia bak tak memiliki pasangan.

Soal kebahagiaannya yang sering ditampilkannya dengan Aldi Bragi selama ini diakui Ririn Dwi Ariyanti hanya fiktif belaka.

"I was pretending to be happy (aku berpura-pura) bahagia," kata Ririn Dwi Ariyanti.