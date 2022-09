Beginilah Reaksi Inul Daratista Saat Sang Suami Adam Suseno Dibanding-bandingkan dengan Adam Levine

BANGKAPOS.COM - Vokalis Maroon 5 Adam Levine digosipkan selingkuh dengan seorang selebgram bernama Sumner Stroh.

Pelantun lagu Lost Stars itu main belakang kala sang istri, Behati Prinsloo, hamil anak ketiganya.

Hal tersebut membuat netizen ramai-ramai mengecam tindakan sang musisi.

Tak hanya itu, banyak dari netizen Indonesia yang kemudian membandingkannya dengan suami pedangdut Inul Daratista, Adam Suseno.

Adam Suseno kemudian menjadi idaman dan tolak ukur netizen jika ingin mencari pasangan.

Banyak komentar kocak netizen membandingkan Adam Suseno dengan Adam Levine.

Mereka memuji pria yang kerap menjadi "korban" konten lucu Inul di media sosial tersebut.

Beberapa dari mereka bahkan mengunggah foto Adam Suseno yang disandingkan dengan gambar Adam Levine.

"Adam Suseno lebih baik daripada Adam Levine," cuit akun @YareY4r3Daze.

"Adam Levine selingkuh? Ckck dah paling benar the one and only Adam yang bisa dipercaya cuma Adam Suseno wkwk," tulis akun @lisaaaindraaaaa.