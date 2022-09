Jeje Slebew Bantah Pemeran Video Dewasa Ini Adalah Dirinya, Cilukk Ba Ketawan Kamu Siapa

BANGKAPOS.COM - Kabar mengejutkan datang dari Jeje Slebew. Dirinya membantah menjadi pemeran video dewasa, pada sebuah video yang viral.

Melalui akun instagram miliknya, @911jelicascallingg, Jeje memberi klarifikasi tentang video tersebut,

"Sangat sangat lah berbeda bukan? terima kasih banyak buat para editor ter*** yang sudah bantu aku menjawab ke gegeran ini. KALIAN SANGAT MEMBANTU," tulis Jeje Slebew.

Ia mempertegas soal informasi mengenaoi video dewasa tersebut.

Dirinya pun tak tahu siapa pemeran video dewasa tersebut.

Dirinya pun tak mau tahu siapa orang tersebut.

"Ciluk ba, ketawan kamoo siapa," katanya.

Jeje Slebew Bantah Jadi Pemeran Video dewasa

"Sekali lagi buat yangmasih bertanya "itu ka jeje? Jawabannya aku pertegas lagi ya. nope it's not me, itu bukan aku yang ada di dalam vidoe tsb, melainkan itu orang lain entah siapa dia.

Karena ku pun ngak tau menau dan ngga kenal dia siapa nama dia pun aku gatau siapa..

pada intinya aku hanya ingin meluruskan kembali di berita hoax ini. Sekali lagi MAAF ITU BUKAN JEJE LEBEW/ ITU BUKAN AKU , ITU ORANG YASANA PUN TIDAK TAHU," katanya.