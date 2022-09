Reza Arap Klaim Punya Darah Playboy dari Ayahnya, Benarkah Selingkuh Penyakit Turunan?

BANGKAPOS.COM - Kisruh rumah tangga Reza Arap dan Wendy Walter belakangan ini jadi sorotan.

Bermunculan isu bahwa hubungan pernikahan mereka sedang retak gara-gara perselingkuhan yang dilakukan Reza Arap.

Dugaan itu diperkuat dengan aksi Wendy menghapus foto-foto kebersamaannya dengan sang suami di Instagram.

Ia hanya menyisakan stau foto pernikahan yang keterangannya sudah diubah menjadi "Fuck around? thank you for the trauma,".

Selain curhatan pilu Wendy Walters, pengakuan Reza Arap soal selingkuh di tahun 2020 kembali viral.

Ia rupanya sudah lebih dulu mewanti-wanti Wendy yang saat itu masih menjadi kekasihnya.

"Emak gue baru kemarin ngobrol sama Wendy.

Tiba-tiba emak gue bilang kalau bokap gue player.

Cewek mulu, terus emak gue juga bilang ‘Reza juga begitu’.

Itulah yang bapak gue turunkan, terima kasih papa," ucap Arap dilansir dari Youtube Niko Junius, Kamis (22/9/2022).