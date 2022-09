Lagi, Luna Maya Bikin Iri, Terbang ke Italia, Lalu Foto Bareng Yugyeom GOT7 di Milan Fashion Week

BANGKAPOS.COM -- Aktris, model sekaligus presenter tanah air, Luna Maya memang selalu menarik untuk selalu dikulik kisahnya.

Jika sebelumnya Luna Maya bertemu artis Korea Selatan ( Korsel ) yakni Lee Kwang Soo, Yu Jaesok, dan Yuri Kwon (SNSD), termasuk member girl group Kpop TWICE, Dahyun, di New York, Amerika Serikat, kali ini gadis kelahiran Denpasar ini berfoto bareng member boyband asal Korea Selatan GOT7, Yugyeom.

Foto itu dibagikan Luna Maya melalui akun Instagramnya, @lunamaya pada Sabtu (24/9/2022).

Diketahui, Luna Maya berpose bersama Yugyeom dalam acara Milan Fashion Week 2022 di Italia, Rabu (21/9/2022).

Kehadiran Luna Maya dan Yugyeom di acara tersebut adalah untuk menghadiri undangan acara fashion show brand Onitsuka Tiger.

Baca juga: Foto Luna Maya Berjemur di Pantai Waecicu Bikin Shin Tae-yong Kepincut, Netizen: Ingat Istri Coach

Baca juga: Cerirta Lyodra Ginting Tentang Kisah Cintanya dengan Riza Syah, Luluh dengan Sikap Sang Kekasih

Baca juga: Nikita Mirzani vs Najwa Shihab, Nyai Masih Panas: Gue Udah Tiga Belas Tahun di Dunia Pertelevisian

Baca juga: Bacaan Doa Mustajab Buat Orang Sakit, Bacalah Secara Rutin Agar Cepat Sembuh, Dimulai Bismillah

Baca juga: Siapa Rudy Ramawy? Pria yang Dikenal dengan Eks Bos Google Ini Dikabarkan Meninggal Dunia

Dalam unggahannya itu, Luna Maya juga mengunggah sejumlah foto bersama sejumlah artis-artis lain dari luar negeri.

Luna Maya saat hadiri fashion show brand Onitsuka Tiger di Milan Fashion Week 2022 (instagram /@lunamaya)

"The hunt for the most unique and minimal looks from the hottest shows is on #MFW22

All eyes on ONITSUKA TIGERS SS23," tulis Luna Maya di caption unggahannya.

Unggahan foto Luna Maya di akun instagramnya itupun langsung dibanjiri komentar netizen yang mengaku iri karena bisa foto bareng Yugyeom.

"awwww ngiriiiiii foto sma @yugyeom," tulis @todayis_juney.