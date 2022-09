Siapa Nana After School yang Bikin Heboh Soal Tato? Intip Penampilan Terbarunya

Potret Nana After School dan tatonya yang bikin heboh publik

BANGKAPOS.COM - Nana eks After School mendadak muncul dengan tubuh penuh tato.

Saat konferensi pers film terbarunya, Confession, tubuh Nana telah dipenuhi bermacam-macam gambar terutama pada bahu dan lengannya.

Dalam film itu, Nana After School akan beradu akting dengan aktor So Ji Sub dan Kim Yoon Jin.

Di Instagramnya, idol ini juga membagikan fotonya dengan tato.

Nana After School tampil cantik dengan mini dress hitam dan sandal berwarna orange.

Lengan kiri dan kanannya dipenuhi dengan tato begitu pula paha, bagian bawah betisnya, hingga pergelangan kaki.

Gambar-gambar di tato itu juga terbilang random.

Ada yang bergambar topeng Batman, ular, jaring laba-laba, serta kupu-kupu terbalik di kakinya.

Meski begitu, belum dipastikan apakah tato Nana itu asli atau dibuat sementara untuk film tersebut.

Namun, potretnya itu tentu saja membuat para fansnya kaget.