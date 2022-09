Mantan Birokrat Huzarni Rani Sarankan Pj Gubernur Bangka Belitung Segera Lakukan Penataan Birokrasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangka Belitung Huzarni Rani memberikan pendapat terkait kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, yang sudah lebih lima bulan bertugas di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut mantan Kepala Kesbangpol Bangka Belitung itu, Ridwan Djamaluddin harusnya segera melakukan penataan birokrasi.

“Kondisi ini di luar ekspektasi saya. Jujur awalnya saya berharap langkah awal yang dilakukan Pj Gubernur Babel adalah menata birokrasi,” kata Huzarni kepada Bangkapos.com, Senin (26/9/2022).

Dia mengatakan, sudah menjadi rahasia umum penempatan pejabat sarat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tanpa mempertimbangkan faktor pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi.

Kondisi ini menurutnya, penempatan pejabat tidak memperhatikan the right man on the right place (jabatan diberikan kepada orang sesuai kompetensi) dampaknya tidak dapat menunjang kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung dalam menjalankan roda pemerintahan secara baik.

“Menurut saya kinerja Pj gubernur, tidak akan baik jika tanpa ditunjang oleh para birokrat yang handal dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing,” jelasnya.

Huzarni menilai, tanpa perombakan kepala OPD, jangan berharap kinerja birokrat saat ini akan berjalan baik.

Menurut Huzarni, buruknya proses seleksi kepala OPD, akan berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.

Disebutkan Huzarni, Ridwan sebagai Dirjen Minerba yang ditugas rangkap Pj Gubernur Bangka Belitung, tidak ada beban secara politis untuk melakukan perombakan pejabat Pemprov Babel.

“Tujuan perombakan adalah untuk menghasilkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih), yang akan membangun citra baik Pj Gubernur Babel di masyarakat,” ungkap Huzarni.

Bahkan Huzarni menilai, kepala daerah saat ini seperti dipimpin oleh gubernur sebelumnya.

Pasalnya, pejabat yang bertugas saat ini adalah produk kebijakan gubernur sebelum Ridwan Djamaluddin.

Dia juga menyinggung soal satu pejabat setingkat eselon 4 dari Kabupaten Bangka Tengah, yang mudah saja pindah ke Pemprov Bangka Belitung dan diberikan jabatan di Samsat Pangkalpinang.

“Cara kerja seperti ini harus jadi sorotan. Saya berharap sisa masa jabatan Pj gubernur enam bulan ini, dapat menjadikannya sebagai starting point bagi untuk membangun citra baik di masyarakat. Dapat dijadikan modal positif, jika punya keinginan politik untuk maju Pilgub Babel 2024,” saran Huzarni Rani.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)