Anya Geraldine Tiba-tiba Posting Kalimat Bijak Tentang Komitmen, Sedang Galau?

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine tiba-tiba memosting rangkaian kalimat bijak tentang komitmen. Menurut dia seorang yang bisa diajak berkomitemen haruslah dijaga.

Sebuah kutipan bahasa asing dibagikan Anya Geraldine di laman Instagram miliknya.

Kutipan berbahasa Inggris itu sebelumnya diposting oleh Tom Bilyeu, seorang pengusaha Co-Founder and Host @impacttheory.

Tom sendiri mengambil kutipan itu dari postingan Twitter @aishaadeal.

Berikut isi postingannya:

The reality is. None of us are easy to be with. We all suffer from something. So when you meet someone who's willing to stay committed to understanding you and actually wants to grow with you. Don't let something silly like ego and pride ruin it

Artinya :

Kenyataannya adalah. Tak satu pun dari kita yang mudah untuk bersama. Kita semua menderita karena sesuatu. Jadi, ketika Anda bertemu seseorang yang bersedia untuk tetap berkomitmen untuk memahami Anda dan benar-benar ingin tumbuh bersama Anda. Jangan biarkan hal konyol seperti ego dan kesombongan merusaknya.

Anya Geraldine kerap mengungkapkan isi hatinya melalui sebuah cuitan atau postingan.

Sebelum ini, Anya Geraldine mengungkapkan jika dirinya merasa ingin menangis. Namun tak dirinya menahan, dan masih bisa menebar senyum.