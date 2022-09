Imbas Kenaikan Harga BBM Mulai Terasa, Harga Kebutuhan Pokok Merangkak Naik Lagi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Imbas kenaikan bahan bakar mnyak (BBM) jenis pertalite, pertamax dan solar mulai diikuti naiknya beberapa jenis komoditas di pasar Pangkalpinang.

Para pedagang sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang menunjukkan tren peningkatan paling signifikan.

Seperti disebutkan Sudir (26) pedagang di pasar Air Itam Kota Pangkalpinang ini menyebut, kini harga cabai rawit per ons menjadi Rp7.000 dan Rp70.000 per kilogramnya.

Cabai merah panjang per ons Rp8 ribu, dan perkilo Rp80.000.

Sebelum kenaikan kata Sudir, cabai rawit sudah sempat Turun menjadi Rp50.000 an. Namun kini terus merangkak naik.

"Kalau yang paling terasa naik setelah kenaikan BBM itu cabai memang, sama sayur. Karena cabai dan sayur-sayur inikan masih kirim dari luar jadi ongkosnya naik," ujar Sudir saat ditemui Bangkapos.com, Selasa (27/9/2022).

Sementara, untuk bawang merah per kilogram Rp35.000 dan per ons Rp4.000, dan bawang putih per kilogram Rp24.000, per ons Rp3.000.

"Kalau bawang sebelumnya sempat udah Rp28.000 an terus naik lagi. Seiring naiknya BBM katanya nanti bakal naik lagi malah," sebutnya.

Bahkan selain kenaikan harga BBM, Sudir mengeluhkan pembeli amat sepi, membuat pendapatannya berkurang.

Senda dengan Sudir, Erwandy pedagang di pasar induk pembangunan Kota Pangkalpinang juga mengaku hal yang sama. Selain banyak kebutuhan pokok yang naik, pembeli yang biasa datang berkurang.