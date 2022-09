Banyak Kebutuhan Pokok Naik, Hypermart Pangkalpinang Tawarkan Solusi Belanja Murah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai terasa, terutama pada kebutuhan pokok. Hypermart Pangkalpinang bisa jadi solusi emak-emak untuk mensiasati banyaknya kebutuhan yang tinggi.

Seperti biasa Hypermart Pangkalpinang selalu memberikan potongan harga setiap minggunya. Apalagi makin banyak potongan menggunakan pembayaran digital seperti Ovo-Cash, GoPay, ShopeePay, dan cash back spesial Cimb Niaga Bank.

Minyak Goreng jenis Tropical botol atau referensi kemasan 2 liter menggunakan pembayaran Ovo-Cash jadi Rp33.900, minyak goreng jenis Harumas, Camar kemasan 2 liter cuma Rp27.900, bahkan telur ayam negeri 10 pcs dapat potongan harga Rp2.500, kecap manis ABC ref 700 ml Rp18.200, susu Diamond 946 ml Rp17.900, dan masih banyak lagi produk lainnya.

Selain Ovo-Cash, lebih murah bayar pakai Go-Pay, seperti ayam boleh Rp34.900, beras Hypermart 5Kg Rp55.900, mie sedap kuah soto satu karton Rp100.500, dan banyak produk lainnya.

Selain pembayaran digital, ada juga promo beli banyak lebih hemat seperti coklat Delfi beli dua pcs Rp23.500, Indofood Bumbu Racik beli 3 pcs Rp5.290, Pepsodent Tp White 225 gr beli 2pcs Rp22.550, Roma Malkist Crackers 150gr beli 2 pcs cuma Rp12.900.

Ada juga daily fresh seperti daging giling premium per 100 gram Rp14.990, aneka bakso seafood per 100 gram Rp7.690, buah lengkekng Bangkok super per 100 gram Rp4.150, dan banyak lagi potongan harga lain.

Selain produk kebutuhan pokok yang diberi potongan harga, perlengkapan elektronik juga ada potongan harga loh. Buruan sebelum promo ini kehabisan.

Store Manager Hypermart Pangkalpinang, Andi menyebut, promo ini berlangsung selama tiga hari yakni 27-29 September 2022.

"Kita memang rutin memberikan promo-promo kebutuhan pokok untuk pelanggan setia Hypermart Pangkalpinang. Agar kemudahan belanja dirasakan kita berikan macam-macam promo menarik," sebut Andi kepada Bangkapos.com, Rabu (28/9/2022).

Diakuinya, memang ada beberapa kebutuhan pokok yang sudah naik. Namun mengatasi kenaikan harga kebutuhan dampak kenaikan BBM tersebut pihaknya rutin memberikan promo-promo.

"Setiap minggu kita kan rutin berikan promo, nah ini untuk mensiasati kenaikan barang-barang ini," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)