Karakter Kewirausahaan Peserta Didik sebagai Bentuk Perubahan hingga Tantangan Satuan Pendidikan

Oleh: Riskan Akhbari, S.Pd. Kepala SMAN 1 Kelapa Kampit

KONSEP kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, berkarya, bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya.

Program kewirausahaan menerapkan nilai-nilai kewirausahaan kepada siswa sehingga siswa mempunyai jiwa entrepreneur. Salah satu kegiatan kewirausahaan di sekolah dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Siswa tidak hanya cerdas di teori saja, tetapi juga cerdas dan siap terjun di dunia bisnis.

Di era globalisasi ini penuh persaingan ketat. Untuk dapat bertahan di dunia persaingan ini, tentu siswa yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi yang dapat mengambil dan membuka peluang serta kesempatan untuk maju bersaing di dunia kerja. Siswa membuka potensi yang ada dalam dirinya untuk menciptakan kreasi produk sehingga bermanfaat untuk dirinya dan orang lain.

Pendidikan kewirausahaan dapat pula diintegrasikan melalui kultur sekolah, di mana peserta didik dapat berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai dengan sesamanya dan antar-anggota kelompok masyarakat sekolah. Kewirausahaan muncul apabila peserta didik maupun guru berani mengembangkan ide-ide barunya. Esensinya adalah menciptakan nilai tambah melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Misalnya, pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan baru, perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada, dan penemuan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh (holistik), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Terbentuknya pribadi-pribadi wirausaha merupakan indikator dari keberhasilan pelaksanaan program kewirausahaan di sekolah. Keberhasilan program kewirausahaan di sekolah dapat diketahui melalui hasil kinerja yang telah dicapai sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan terutama peserta didik.

Selain itu, jiwa entrepreneur dituntut memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai kegiatan/usaha (startup), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (creative), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (opportunity), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (risk bearing), dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut harus mampu menjadi leader dan teladan bagi guru dan peserta didik dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Setiap sekolah sudah seharusnya memiliki program kewirausahaan yang disepakati oleh seluruh warga sekolah, termasuk komite sekolah, dan disesuaikan dengan keunggulan masing-masing dengan memanfaatkan potensi sumber daya sekolah yang ada. Jika program tersebut dilaksanakan dengan konsisten, terorganisasi, pantang menyerah, dan motivasi sukses yang kuat, memunculkan ide-ide kreatif inovatif dari warga sekolah maka sekolah akan memiliki produk unggulan masing-masing baik yang diciptakan oleh peserta didik maupun guru.

Produk unggulan yang diciptakan merupakan suatu prestasi sekolah, terlebih-lebih jika produk tersebut dilombakan dan meraih juara, dan produk tersebut memiliki nilai ekonomis, kemudian dapat dijual apalagi dengan merek atau branding sekolah tentunya menjadi kebanggaan dan pencitraan sekolah karena akan melekat dan menarik bagi konsumen. Makin banyak produk unggulan yang dibuat maka akan makin bertambah kemampuan entrepreneur sekolah.

Semoga nilai-nilai kewirausahaan peserta didik terus mengalami peningkatan dan sekolah mewadahi pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai kewirausahaan sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Kesemuanya terintegrasi dalam upaya membentuk karakter atau profil pelajar Pancasila.

Dengan makin berkembangkannya jiwa intrepreneur peserta didik berarti satuan pendidikan dapat melakukan suatu perubahan, pembaruan dan kemajuan pendidikan serta mempersiapkan generasi penerus yang mampu menjawab tantangan zaman. (*)