Agya Facelift Sematkan AC Digital dan Tombol Start Stop

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Selain pembaruan dari sisi eksterior, peningkatan Toyota Agya facelift juga terjadi di bagian interior dan fitur.

Toyota berusaha untuk menaikkan nilai tambah bagi mobil LCGC ini.

Untuk varian 1.2 TRD S, yang mana varian tertinggi, Toyota membenamkan fitur tombol engine start stop dan head unit layar sentuh yang cukup bergengsi buat mobil dengan status mobil murah di kelasnya.

“Selain tombol engine start stop dan head unit layar sentuh, Agya facelift varian 1.2 TRD S dan 1.2 G juga dilengkapi dengan tampilan meter cluster baru lengkap dengan AC digital,” kata Lenny, Perwakilan PT Istana Agung Main Dealer Toyota Bangka Belitung dari rilis, Kamis (29/9/2022).

Hadirnya dua fitur ini membuat suasana berbeda bahkan ketika baru membuka pintu depan.

Sebab aplikasi AC digital ini biasanya merupakan perangkat umum pada mobil-mobil seharga Rp200 jutaan.

Sementara untuk varian 1.0 E dan 1.0 G, mendapatkan penyegaran fitur seperti New AC Knob Design dan New Audio 2DIN melengkapi penggunaan New Seat Cover, New Door Trim Design, dan New Combination Meter with Red Accent.

Seperti diketahui Agya facelift mengalami ubahan di sisi eksterior.

Toyota Astra Motor (TAM) membuatnya jadi lebih sporty untuk menaikkan nilai tambah pada mobil LCGC ini.

Dari sisi eksterior, model tertinggi yakni Agya TRD S yang ditampilkan saat launching, fasia depannya sporti dengan aplikasi bumber dan gril baru.