Promo Akhir Tahun PT Istana Agung Babel, Beli Calya Dapat Kredit DP Ringan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Di penghujung tahun 2022, PT Istana Agung Main Dealer Toyota Bangka Belitung menghadirkan promo akhir tahun berupa kredit DP ringan untuk pembelian mobil Toyota.

Lenny, Perwakilan dari PT Istana Agung menyebut, Toyota Calya menjadi satu di antara produk mobil yang mendapatkan promo kredit DP murah.

"Bagi konsumen yang berminat membeli Toyota Calya, kami berikan promo khusus DP kredit murah. Untuk informasi lebih lengkap silakan menghubungi diler kami," ujarnya kepada Bangka Pos Group, Minggu (2/10/2022).

PT Toyota Astra Motor (TAM) melakukan pembaruan pada model Calya yang merupakan produk unggulan di dalam segmen Entry Multi Purpose Vehicle (MPV) alias mobil keluarga murah.

Langkah tersebut, dalam upaya perseroan memenuhi kebutuhan mobilitas sehari hari masyarakat Indonesia yang aktif dan dinamis dengan nuansa sporty, modern, serta nyaman mengikuti perkembangan zaman.

"New Calya merupakan wujud komitmen Toyota untuk menghadirkan ever better cars yang sesuai kebutuhan pelanggan," kata Vice

President Director PT TAM Henry Tanoto dalam keterangannya, Kamis (7/7/2022).

"Kami melakukan sentuhan penyegaran pada beberapa aspek eksterior dan interior Entry MPV ini supaya dapat meningkatkan value nya sebagai mobil keluarga yang sporty, dinamis, dan modern," lanjutnya.

Di samping itu, keunggulan fungsionalitas di produk LCGC tersebut juga tetap dipertahankan seperti kabin lapang dan praktis, fitur kenyamanan dan keamanan lengkap, serta mesin canggih yang efisien.

Pasalnya, dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan, mobil sangat pas untuk pasar dalam negeri.

Sehingga diharapkan New Calya bisa melanjutkan kesuksesan pedahulunya bagi pasar MPV murah.