Rizki DA Ngaku Lesti Kejora Dulu Bucin Banget: Apalagi Kemarin Itu Cinta Pertama

BANGKAPOS.COM - Penyanyi dangdut, Rizki D'Academy blak-blakan menyebut Lesti Kejora adalah sosok yang bucin.

Hal itu terungkap saat menjadi bintang tamu di acara For Your Page (FYP) yang juga tayang di YouTube Trans 7 Official.

Saat itu, Rizki D'Academy datang bersama kembarannya Ridho.

Kepada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Rizki mengungkap sosok Lesti yang pernah menjalin hubungan dengannya selama 5 tahun.

"Sejak kompetensi sampai iya 5 tahun," ujar Rizki dikutip Bangkapos.com dari tayangan YouTube Tarans 7 Official, Senin (3/10/2022).

Terkuak pula Lesti memang tipe cewek yang begitu sayang dengan pasangannya sampai-sampai dijuluki bucin banget oleh mantannya, Rizki.

"Pas sama Rizky, apakah Lesti itu sebucin itu kalau pacaran?" tanya Irfan Hakim.

"Iya banget, apalagi kemarin itu cinta pertama lah ya, baru mengenal cowok, dekat sayang," jawab Rizki.

Di samping itu, Rizki juga mendoakan masalah yang tengah dihadapi Lesti segera selesai.

Ia percaya Allah sedang mengangkat derajat Lesti Kejora lewat ujian yang sedang dialaminya.