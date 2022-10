Lagu Jungkook Left and Right Sempat Diboikot dari Radio Amerika, ARMY Segera Lakukan Ini

BANGKAPOS.COM - DJ iHeartRadio menyinggung ARMY lewat cuitannya di Twitter terkait lagu Jungkook berjudul "Left and Right".

Dia bahkan menyebut ARMY dengan nama yang menyinggung.

Untuk diketahui, kolaborasi Charlie Puth dan Jungkook BTS “ Left and Right” telah berjalan dengan sangat baik sejak debutnya pada 24 Juni.

Lagu tersebut baru-baru ini mencapai hari ke-100 di iTunes dan saat ini berada di chart #60.

Lagu itu juga dinominasikan untuk "Song of the Summer" VMA dan memberi BTS Jungkook kesempata di award "Artist of the Summer" dari Audacy .

Keberhasilan lagu tersebut juga dikaitkan dengan kerja keras para penggemar Charlie Puth dan ARMY yang telah memutar lagu itu.

Tak sedikit juga para fans yang lagu itu diputar di stasiun radio untuk memastikan lagu Jungkook dan Charlie Puth mendapat porsi yang adil dari pemutaran di AS.

Tujuannya adalah agar lagu tersebut mendapatkan chart rekaman, dan pemutaran radio yang stabil dan tentu saja masuk chart di Billboard .

Namun, salah satu DJ atau penyiar radio dari iHeartRadio, Brian Grimes, membuat geger para ARMY.

Ia memutuskan untuk tidak memutar lagu itu meskipun dirinya mengklaim sebagai fans Charlie Puth.